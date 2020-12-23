「請民進黨委員跟人民站在一起」民眾黨：行政院便當不能交換良心

▲民眾黨23日召開記者會，重申標萊豬才是全民共識。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

攸關萊豬進口的9項行政命令，24日將在立法院上演表決大戰，民進黨團總召柯建銘已要求黨籍立委應勇於辯護政策。對此，民眾黨23日上午發表聲明，呼籲在歷史時刻，關鍵一票，「到底要跟蘇貞昌和特定利益站在一起，還是要跟近7成民意站在一起？」，請民進黨委員，勇敢的跟人民站在一起。

民眾黨指出，開放萊豬進口的行政命令，即將於這禮拜四進行表決，儘管仍然有許多民進黨立委認為政府溝通不週，配套措施不完善，但行政院長蘇貞昌依舊強勢，用一個便當會「摸頭」黨籍立委，希望大家「一致性投票」，黨團幹事長鄭運鵬更轉述，蘇貞昌院長拿同婚專法，來類比萊豬進口，要大家守住「民進黨的價值」。

「一個是維護人權的進步法案，一個是讓台灣民眾毫無選擇權益的行政命令。」民眾黨質疑，這2種拿來相比，我們還真的不知道，什麼才是民進黨的中心思想，什麼才是「民進黨的價值」。

民眾黨表示，民眾黨的要求與主張非常單純，希望「源頭管理，明白標示」含萊劑肉品，不只符合蔡英文總統所說的「多一種選擇」，更是保障不想吃到瘦肉精的民眾，可以有自由選擇的空間。但面對這樣簡單的訴求，中央部會這些日子以來，卻只消極、雙標、欺騙等3種態度在應付人民。

民眾黨指出，你可以做圖帶風向、可以抹紅所有反對民進黨的人，但你絕對無法忽視民意的反撲，2018年選舉的大敗，就是血淋淋的先例，行政院便當會中一個便當，不能交換你的良心，「請民進黨委員們，歷史時刻，關鍵一票，勇敢的跟人民站在一起」。

民眾黨團23日上午也召開記者會，指蔡政府在開放萊豬進口前，有12項待辦事項要處理，且進度堪憂，其中包括台美雙邊貿易協定（BTA）還沒正式談判、赴美查廠的行動、新增貨號以豬肉部位而非是否含萊劑、法制作業、停藥期談判、增加邊境檢驗人力跟設備、食材登錄系統、豬肉相關產業百億基金、市場稽查人力增加，「不是0進度，不然就是遲遲未有明確說明」。