民眾疑「鐵絲網」傷害擎天崗牛群　陽明山國家公園管理處回應了





▲陽明山擎天崗的牛群暴斃。（圖／耿薇辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員耿薇日前爆出，陽明山擎天崗牛隻接連暴斃，截至18日已有24頭牛死亡，引發外界關注。有民眾質疑，陽管處設置的鐵絲網限制牛群覓食空間，且有可能會傷害到牛群。對此，陽明山國家公園管理處表示，牛的牛皮很厚，鐵絲網應該不會增加傷害。

有王姓民眾表示，陽管處為了管控觀光客人潮與動線，設置了鐵絲網，雖然能分離人牛，但卻限制了牛隻覓食空間，質疑鐵絲網恐怕會傷害到牛群，涉及虐待動物，希望陽管處能拆除。

對此，陽管處發言人張順發回應，牛群死因有待專家詳細化驗評估，周遭鐵絲網是過去農會留下，主要是為了區隔遊客，避免打擾牛群，且根據過去經驗，牛的牛皮很厚，鐵絲網不會增加傷害。

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