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擎天崗水牛詭暴斃24死　專家初步鑑識出爐！陽管處回應了

▲陽明山擎天崗水牛詭24暴斃死 陽管處：專家初步鑑識出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陽明山擎天崗水牛詭24暴斃死，陽管處：專家初步鑑識出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／台北報導

陽明山國家公園野化水牛死亡事件，台北市動物保護處於21日下午1時30分召開跨領域專家會議，依結果綜合研判，初步排除動物傳染病及人畜共通傳染病的可能性。陽管處秘書張順發表示，死亡原因應該與食物來源成分與品質不佳有關，導致長期營養獲取不均，專家學者在會議上建議緊急應變措施。

陽管處秘書張順發指出，擎天崗地區野化水牛與野生動物一樣接受自然環境物競天擇的嚴苛挑戰，與會專家指出，牛隻胃內容物雖天然草料充足，然受天候因素及植被衰退影響，擎天崗水牛棲地所能提供的食物營養成分不均（蛋白質、礦物質），尤其連續降雨更有可能造成草料的微量元素缺乏。此外，牛死亡地點分散並非局限於圍籬內，亦顯示牛隻死亡係受族群較多、天候因素、植被退化導致營養不均，並與圍籬設置無關。

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野化水牛仍屬野生動物　緊急應變機制係為協助越冬

張順發表示，為改善現階段野化水牛營養獲取不均之情形，陽管處已參酌專家意見緊急洽供應商購置草料及舔磚，預計2至3天備料完成後可於擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺適當地點放置內含能量、蛋白質與礦物質之舔磚或乾草。

張順發說，後續會持續觀察牛隻活動力狀態，並加強落實巡查、監測及通報機制，如發現異狀隨即通報動保處協處，此外積極配合動保處針對抽樣牛隻進行健康檢查及妥適處置。而有關野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，後續將建立長期監測機制並組成跨領域小組提供牛隻生態棲息專業意見。

陽管處表示，國家公園係為自然資源保育而設立，擎天崗水牛為野化族群，本次主要是因應極端氣候對生態環境的影響，參酌專家建議予以緊急應變以協助越冬，並非以人為方式干擾野生動物之生存。籲請來到擎天崗的遊客與野化水牛互動遵守不餵食、不干擾與不接觸之3大原則。

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