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「國家活活餓死擎天崗24頭牛！」　耿葳87字嗆翻陽管處

記者黃翊婷／綜合報導

陽明山擎天崗牛隻接連暴斃，至今已有24頭牛死亡。雖然台北市動物保護處21日公布初步死因，推測應該與食物來源成分與品質不佳有關；但台北市議員耿葳看到檢驗結果出爐，氣得直接在臉書PO文抨擊，「『食物來源品質不佳』，說白一點就是『餓死的』」、「被國家活活餓死真的讓人難以接受」。

▲▼陽明山擎天崗的牛群暴斃。（圖／耿薇辦公室提供）

▼▲擎天崗牛隻暴斃。（圖／耿薇辦公室提供）

▲▼陽明山擎天崗的牛群暴斃。（圖／耿薇辦公室提供）

陽明山擎天崗水牛自12月起陸續傳出詭異暴斃事件，至今已有24頭牛死亡，一度掀起民眾熱議。台北市動物保護處21日召開「陽明山國家公園管理處野化牛隻死亡原因探討會議」，邀請台大動物科學技術學系與獸醫專業學院等專家學者，與公家機關單位共同研討，初步推測牛隻死亡與動物傳染病及人畜共通傳染病無關，應該是食物來源成分及品質不佳，導致長期營養獲取不足而死。

而最先揭露此事的台北市議員耿葳看到調查報告出爐，氣得在臉書PO出一篇87字的文章痛批，「『擎天崗上餓死牛』將是台灣動物保護政策最大的諷刺！」食物來源品質不佳說白一點根本就是餓死的，國家公園的錯誤決策餓死牛，相當於是被國家活活餓死的，這真的讓人難以接受，「中央政府不用出面負責嗎？」

台北市議員耿葳痛批擎天崗水牛是被活活餓死的。（圖／翻攝自Facebook／耿葳The Wei）

▼▲耿葳認為牛是被活活餓死的。（圖／翻攝自Facebook／耿葳The Wei）

台北市議員耿葳痛批擎天崗水牛是被活活餓死的。（圖／翻攝自Facebook／耿葳The Wei）

不過，面對各界的正反意見，陽管處秘書張順發表示，擎天崗地區野化水牛與野生動物一樣接受自然環境物競天擇的嚴苛挑戰，況且牛死亡的地點分散，並非局限於圍籬內，顯示牛隻死亡是受族群較多、天候、植被退化等因素影響，導致營養不均，與圍籬設置無關。

張順發強調，為了改善現階段野化水牛營養獲取不均的情形，陽管處已參酌專家意見，添購草料及舔磚，預計2至3天備料完成後，就可以在擎天崗舊牛棚、頂山石梯嶺等適當地點，放置內含能量、蛋白質與礦物質的舔磚或乾草，後續也會持續觀察牛隻活動力狀態，並加強落實巡查、監測及通報機制，如果發現異狀，會隨即通報動保處協助，此外，也會積極配合動保處，針對抽樣牛隻進行健康檢查及妥適處置。

在民眾王先生的臉書上看到這張照片心裡揪了一大下 照片中的小牛好小、好無辜，真的很希望牠可以健康平安的長大 但就在今天，耿葳接到這兩天牛隻新增死亡案例的消息 分別是 12月17日...

耿葳 The Wei 發佈於 2020年12月18日 星期五
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