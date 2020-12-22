宣傳反萊豬出奇招！林為洲、謝衣鳯要帶「粉紅豬」搭高鐵走透透

▲林為洲、謝衣鳯帶粉紅台灣豬到台北車站宣傳。（圖／翻攝自國民黨團直播，下同）



記者楊蕓／台北報導

距離萊豬行政命令表決日倒數2天，為宣傳「反對萊豬、支持台灣豬」，國民黨團總召林為洲與立委謝衣鳯22日中午帶著「粉紅台灣豬」前往台北車站，宣布接下來要帶著道具豬「走透透」，搭捷運、火車、高鐵到各縣市，宣傳即使接下來萊豬進口，也要選擇吃台灣豬。

林為洲22日中午親自搬著粉紅台灣豬到台北車站大廳宣導支持台灣豬，他表示，粉紅道具豬其實就是台灣豬，接下來要帶著它全台走透透，坐火車到他的家鄉新竹、謝衣鳯的家鄉彰化等等，接著還到高鐵、台鐵售票處向民眾宣傳，即使將來台灣要進口萊豬，大家還是要選擇吃台灣豬。

謝衣鳳表示，很多民眾都喜歡國民黨製作的粉紅台灣豬，接下來將帶著台灣豬遊台灣，歡迎民眾來合照，也要共同力挺「支持台灣豬、拒絕萊豬」的理念。

明天開始，國民黨與公民團體將在立法院周邊舉辦夜宿等系列活動，林為洲21日表示，23日下午5點半開始，將號召民眾在濟南路集結，舉辦晚會及「最後的台灣豬晚餐」活動，歡迎所有支持顧食安、反對萊豬進口的民眾一起參加，希望能有「奇蹟」出現，民進黨委員能良心發現不要讓行政命令通過。

至於24日表決當天，立法院周邊除了轉播議場表決的過程，也將一一點名哪些人投下贊成，他們要對歷史負責；此外，每個小時都會繞行立法院，帶隊的包括馬英九、反萊豬聯盟、消基會等關心食安的公民團體，一方面施壓院內投票的委員，並再次強調顧食安不是只有國民黨的事情，而是不分階層、黨派色彩。

其他人也看了這些...

►黃珊珊：台北跨年不會停辦 1例本土確診就全程戴口罩

►黃珊珊：101跨年煙火如期舉行 表演舞台周邊實施管制

►本土確診新增1例 新北耶誕城即起停止戶外集會型活動



更多熱門新聞...

►蔡英文下令整備防疫措施 全面檢視耶誕、跨年群聚活動

►0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫 每個人都非常重要

►確診機師足跡在天母SOGO、新光三越 北市緊急取消「異饗趣」活動



►振興一下我們的美麗