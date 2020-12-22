拍桌槓萊豬！賴士葆嗆「我叫你惦惦」　蘇貞昌爆氣：你敢拍我也敢

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，蘇貞昌拍桌回應賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

萊豬將於明年開放來台，國民黨立委賴士葆22日於立院質詢時提到，《地方自治條例》要求萊劑零檢出，呼籲中央應准駁地方自治規範，不要做違法裁定，而過程中賴士葆不滿蘇貞昌打斷發言，就直接拍桌怒嗆「我叫你惦惦」，蘇貞昌當下也立刻拍桌反擊，雙方拍桌互槓5個回合。

賴士葆指出，距離萊豬行政命令生效，僅剩下7個工作天，而《地方自治條例》要求零檢出，中央是否願意准駁？蘇貞昌表示，依貴院通過法律來進行。

賴士葆則表示，地方有權訂相關自治條例，請中央不要做違法裁定 ，雖然中央訂了低標，但地方可以加上去，中央訂10pbb的標準，但地方可以訂零檢出，甚至要求蘇貞昌要特別看法規。

此時蘇貞昌笑而不語的看著賴士葆，結果被賴士葆反酸心虛「被抓到了」，而蘇貞昌則說，「我是在笑你，這次說的跟上次講的不一樣」，賴士葆不予理會直說「不要講話」，蘇貞昌又說，「哪有這樣，你上次說放主決議，不要報上來，現在你這樣說，你自己說到忘記了」。

不料，賴士葆卻突然拍桌怒罵「我叫你惦惦」，蘇貞昌當場變臉拍說「不要拍桌」，賴士葆再反擊拍桌「你怎麼這樣」，蘇貞昌再拍桌說「你敢拍我也敢」，賴士葆回嗆「你怎麼這樣子」，蘇貞昌也回擊「你這樣我也這樣」，雙方火藥味十足。

賴士葆不滿怒罵蘇貞昌，「我沒問你，怎麼可以反質詢？」蘇貞昌說「你講不清楚拍桌沒有用啦！我講很清楚，你問我我回答你啊， 還要繼續拍嗎？」賴士葆說「你講，不要拍了」，蘇貞昌回應，「對嘛，要有修養。」

▼蘇貞昌、賴士葆拍桌互槓。（圖／翻攝國會頻道）

