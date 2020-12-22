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大葉大學開發「黑米酒頭」　料理入菜調酒...華麗變身

▲大葉大學與台灣華陀開發黑米酒頭，創意調酒及料理。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學與台灣華陀開發黑米酒頭，料理黑米麻油封鴨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學與在地埤頭鄉台灣華陀酒業公司產學合作開發「黑米酒頭」，在「2020華陀大葉盃校際調酒比賽」中，學生發揮創意，讓用於進補的米酒變身創意飲品，用黑米酒頭調酒，餐旅管理學系老師張得峰也運用黑米酒頭入菜，並且示範「黑米酒麻油封鴨」、「花青素醉翁鮮蝦」兩道料理。

大葉大學校長梁卓中表示，華陀酒業的黑米酒系列產品，就是在地公司、在地大學、在地原料合作，開創農產品附加價值的最佳例證。學校不只是協助廠商開發新品，此次更與華陀酒業合辦調酒比賽，提供大學生發揮創意與展現成果的舞台，為黑米酒頭帶來新風貌。

▲大葉大學與台灣華陀開發黑米酒頭，創意調酒及料理。（圖／大葉大學提供）

▲大學生陳指微「烏蘇拉」創意調酒第一名。（圖／大葉大學提供）

台灣華陀酒業公司總經理謝四卿指出，傳統白米製酒已七十年，華陀與大葉大學合作，選用營養價值比白米更高的黑米當原料，黑米除了含有白米的澱粉、脂質、蛋白質外，還具有豐富的維生素C、D、花青素，以及高含量的微量元素鉀、鈣、鎂、磷，開發含有花青素的黑米酒。今年推出新產品酒精濃度34％的黑米酒頭，特別與大葉大學共同舉辦「2020華陀大葉盃校際調酒比賽」，推廣新的飲酒方式。

▲大葉大學與台灣華陀開發黑米酒頭，創意調酒及料理。（圖／大葉大學提供）

▲大學生陳指微「烏蘇拉」創意調酒第一名。（圖／大葉大學提供）

烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授張立功認為，今年調酒比賽初試啼聲，就有十多組學生報名，學生在老師袁文祥的指導下，表現可圈可點。調酒比賽的評分項目包含技術難度、自信及流暢度、整體時間掌控、酒體色澤與杯具裝飾物搭配、風味及口感表現、酒譜設計創意度，最後由陳指微的「烏蘇拉」脫穎而出，獲頒第一名，樓羿瑾的「藍色幻境」榮獲第二名，林芯羽的「椰香烈日」獲第三名。

▲大葉大學與台灣華陀開發黑米酒頭，創意調酒及料理。（圖／大葉大學提供）

▲用黑米酒頭創意調酒入選前三名。（圖／大葉大學提供）

陳指微說，「烏蘇拉」是小美人魚卡通裡面女巫的名字，這次調出來的酒色，很像女巫的紫色皮膚配上大紅唇，因此取名為「烏蘇拉」。她用黑米酒頭當基酒，加上櫻桃糖漿、蔓越莓綜合果汁等，呈現漂亮的紫色，並配上紅櫻桃裝飾。

▲大葉大學與台灣華陀開發黑米酒頭，創意調酒及料理。（圖／大葉大學提供）

▲花青素醉翁鮮蝦。（圖／大葉大學提供）

張得峰也將黑米酒麻油封鴨、花青素醉翁鮮蝦的食材與做法步驟，供有興趣的民眾參考：

*黑米酒麻油封鴨：全鴨一隻、老薑200g、黑米酒2罐、麻油1/2杯，烹調方式先將全鴨去除內臟、細毛，洗淨後入冷水川燙，去除浮沫血水，再將100g老薑切片，取砂鍋，用麻油小火爆香後，放入全鴨，高湯燜煮，100g老薑切碎加黑米酒，用果汁機打成薑酒，加入封鴨一起燜煮60分鐘，最後以鹽，糖調味，淋上黑米酒泡製的當歸藥酒即可。

*花青素醉翁鮮蝦：大草蝦600g、黑米酒1罐、人參雞藥包1包，草蝦去除蝦鬚、蝦劍，挑除腸泥，人參藥包加水先蒸20分備用，水滾後加入草蝦煮熟，取出草蝦冰鎮冷卻，將人參湯汁加入蝦湯、黑米酒，再以鹽、糖調味，冷卻後再放入熟蝦，泡製即完成。

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