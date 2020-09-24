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沃旭攜手大葉大學培訓風電工程師！學費補助畢業錄取...年薪百萬

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記者唐詠絮／彰化報導

產學攜手，培育新興產業人才！全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源與大葉大學合作，共同培訓離岸風電運維工程師，大葉大學工學院為幫助新生認識綠色能源、拓展職涯發展機會，前三年在學校上課，第四年到風場實習，專業課程由沃旭能源與大葉大學共同開設，並在大葉大學風電研究與教育訓練中心實務訓練。

▲大葉大學攜手沃旭能源共同培育離岸風電工程師。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學攜手沃旭能源共同培育離岸風電工程師。（圖／大葉大學提供，以下同）

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▲大葉大學攜手沃旭能源共同培育離岸風電工程師。（圖／大葉大學提供）

▲沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡。

沃旭除了正在全力招募高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共25名職缺，也在尋找電力系統監控工程師、風機技術支援主任、監控系統與資安人員、風機採購及維護保養合約經理、技術專案經理、廠務經理、物流倉儲人員等15名專業人才，總計40個職缺，為彰化和台中創造優質就業機會。

昨(23)日學校入門講座特別邀請沃旭能源與學生分享離岸風電產業現況，沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）指出，沃旭能源正在建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場，亟需各種不同專業背景與經驗的在地優秀人才加入。

▲大葉大學攜手沃旭能源共同培育離岸風電工程師。（圖／大葉大學提供）

嚴安叡表示，大葉大學長期投入綠能研發，因此選定大葉大學合作「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，引進德國師徒制培育學生，結合理論與實務，沃旭也在去年提供教學用風機機艙，協助學校打造風電研究與教育訓練中心，期待未來雙方持續合作，培育未來的風場在地運維種子人才。

大葉大學校長梁卓中指出，「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」前三年在學校上課，還能享有學雜費、住宿費及生活費等補助，第四年到風場實習，專業課程由沃旭能源與大葉大學共同開設，並在大葉大學風電研究與教育訓練中心實務訓練，完成風電系列課程的學生，都能獲得離岸風電學程結業證明。

▲大葉大學攜手沃旭能源共同培育離岸風電工程師。（圖／大葉大學提供）

梁卓中強調，到了大四，學徒將跟隨沃旭專家參與大彰化離岸風場之風機保養維修實習，並學習運用無人機、無人潛艇、人工智慧等最新科技。受訓合格的學徒也有機會成為沃旭正式員工，赴丹麥參加就職訓練，畢業年薪就能達到百萬水準，並隨年資及職位持續調升，薪資及假期等福利優渥。

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