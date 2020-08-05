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東西區潮人酒吧對決　喝Okinawa Gin調酒送遊艇包船出海

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▲潮人帶路8間臺北城酒吧，OKINAWA GIN昌廣沖繩琴酒限定特調喝起來！。（圖／東和商貿提供）

▲「東西區潮人酒吧對決」將連續三週嗨翻臺北城。（圖／東和商貿提供；以下同）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

消費中心／綜合報導

今年夏天不用出國，在台灣也能體驗沖繩度假感！由製作泡盛已有超過130年歷史的昌廣酒造專業職人釀造的Okinawa Gin昌廣沖繩琴酒，8月份特別串連臺北城8間風格酒吧，舉辦「東西區潮人酒吧對決」，邀請民眾品嚐南國熱情風味，還有機會抽中遊艇包船出海喝起來！

▲潮人帶路8間臺北城酒吧，OKINAWA GIN昌廣沖繩琴酒限定特調喝起來！。（圖／東和商貿提供）

▲活動合作酒吧Sidebar特調－總會有辦法的。

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▲潮人帶路8間臺北城酒吧，OKINAWA GIN昌廣沖繩琴酒限定特調喝起來！。（圖／東和商貿提供）

▲活動合作酒吧龍九特調－戀戰沖繩。

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「東西區潮人酒吧對決」於8/1開跑至8/23，將連續三週嗨翻臺北城！8間東西區潮流酒吧，包含東區網美最愛的質感酒吧「龍九」、沈穩內斂的木質調「OAK BAR」、如同琴酒博物館的「Sidebar」與剛開幕即獲得5星好評的「Find Alley」；西區則網羅有著潮流Icon之稱的「醜Sponge」、滑板街頭感的「酒西醫」、隱身在旅店的roof bar「艾澤拉斯台北浪人吧」與據說老闆娘超正的「Yoi」，各店依據自家風格以及調酒師的創意，共同推出16款限定琴酒調酒，透過Okinawa Gin獨特的清新草本香氣，搭配台灣與沖繩盛產的新鮮水果與海風的鹹苦風味，讓你喝出在沖繩的chill渡假感。

▲潮人帶路8間臺北城酒吧，OKINAWA GIN昌廣沖繩琴酒限定特調喝起來！。（圖／東和商貿提供）

▲首獎為一人獨得北台灣遊艇包船半日遊。

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另外，活動期間於8家潮人酒吧購買限定琴酒調酒酒款，並加入Okinawa Gin品牌line官方帳號 ＠okinawagin，還可參加線上賓果連線遊戲，喝一杯集章一點，隨機蓋在數位集點卡上，集滿一條線就能獲得抽獎資格，首獎為1人獨得北台灣遊艇包船半日遊，而且1人中獎10人同行，讓你風光帶上親朋好友上船開趴，乘風破浪還能玩遍水上活動！

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