江啟臣被爆求見AIT談萊豬　國民黨高層斥謠言：根本沒求證

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台中市長盧秀燕日前向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達台中市民反萊豬立場後，國民黨主席江啟臣被傳出，事後主動拜會酈英傑，還委婉表達管不住黨內意見。對此，國民黨今（22日）發聲明表示，江啟臣從未主動求見酈英傑；黨內高層也駁斥，「這消息根本沒求證！」

國民黨高層表示，此消息根本未向黨內查證，更未曾向江啟臣本人求證，「放話者空口說白話」，而且放話者為何不去關心民進黨高層常出入外國駐台官員住所，究竟在那裡主動釋出或答應了什麼利多給外國人？

國民黨高層抨擊，這種子虛烏有的放話，居心叵測，若是為了打擊國民黨，以助於萊豬順利進口，請放話的人摸著良心想想，社會目前對萊豬的反應與顧慮；他強調，國民黨非常願意持續站在第一線，與民眾站在一起反對萊豬進口，並面對惡意的攻訐與無良的抹黑。

國民黨中央也發出聲明表示，國民黨與AIT各階層的溝通管道順暢，且都適時表達國民黨對於萊豬進口的立場，忠實轉達多數台灣人民心聲。

國民黨反對世界各國含有萊克多巴胺豬肉進口，並且認為民進黨政府沒有能力管理萊豬進口造成的食安風險；前述的立場清楚，而且從未改變。若干特定媒體或政治評論者應善盡與國民黨及AIT查證責任，以正視聽。

國民黨指出，刻意放話挑撥國民黨中央與AIT關係，或誣指江啟臣以兩手策略尋求美方駐台官員諒解之說，充其量只是在轉移國內民眾反對萊豬進口的焦點、掩蓋民進黨不事先與民溝通便率爾開放的荒唐行為，國民黨相信全民均對此低下伎倆了然於胸。

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