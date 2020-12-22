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近20萬人連署「嚴拒萊豬」　消基會呼籲政府：懸崖勒馬

▲▼2020秋鬥大遊行-終點。（圖／記者湯興漢攝）

▲消基會發起「反萊豬」連署，至今已有近20萬人參與。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

美國萊豬叩關僅剩倒數10天，消基會今（22日）指出，基金會代表近20萬人連署嚴拒萊豬進口的具體民意，堅決反對政府在未經完整及嚴謹的科學數據風險評估報告前提，強硬宣布開放以萊克多巴胺飼料飼養之牲畜肉品進口台灣，讓國人及下一代健康曝露在萊劑的威脅風險中，呼籲政府立即宣布暫停萊豬進口政策。

消基會說明，萊克多巴胺因具有增加瘦肉形成及飼料換肉效率的功能，被使用於動物飼料添加物。2012年，國際食品法典委員會（CODEX）僅以兩票之差，通過最高容許殘留量標準的表決，但各界對萊劑的疑慮仍舊未消。

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消基會認為，既然無法排除萊克多巴胺對人類健康潛藏的風險，也無法保證進口美國豬肉沒有萊劑殘留的問題，政府應守住禁止進口萊豬的立場，我們歡迎無萊豬，堅拒吃萊克多巴胺。

消基會說，萊克多巴胺對人體的風險評估尚未獲得完整、嚴謹的科學實證前，一旦入境台灣，將透過直接食用、加工食品、大量廚餘，全面進入台灣的食物鏈，對民眾健康產生深遠影響且衝擊生存環境。此間，消基會各分會收到來自廣大民眾的萬般關切，急切表達消費者疑慮，日前消基會發起的「拒吃萊克多巴胺」運動，迅速收到民眾的支持，短短兩個月，連署人數快速累積到達19萬6830人。

▲▼2020秋鬥遊行,民眾將「毒」字貼在民進黨中央黨部前拒馬上。（圖／記者李毓康攝）

▲消基會呼籲政府，應立即宣布暫停萊豬進口政策。（圖／記者李毓康攝）

為亦同步邀請國內食品公司、通路商、連鎖餐廳、相關公協會等業者響應連署「只進無萊豬」運動，鼓勵業者自我宣示:「營業場所或所生產之畜產品絕不使用萊克多巴胺。」並將相關內容傳送給消基會公布，一起讓萊克多巴胺在台灣消失。此間，本會共計聯繫23家業者，台灣農畜產工業有限公司率先表態支持連署，而其餘22家業者或以涉及政治，或以避免不必要的干擾，紛紛表示不便參予連署，而其中有7家業者甚至表示公司不會使用萊豬，同時間需謹守低調原則，不予公開。

消基會呼籲政府，應為民眾做更多的努力，甚至協助民間開拔赴美宣達團，以民間貿易角色，跟美國畜產戶直接宣達台灣歡迎無萊豬的進口策略，希望剩下的20％畜產戶直接摒棄使用萊劑飼料飼養豬隻。

消基會同時表示，政府應尊重近20萬人的民意，以不進萊豬為目標；在即將進口的所有牛、豬等肉品，務必提供消費者「知情」與「選擇」的權益；雞蛋再密，也會有裂痕，因此，落實「標示萊劑」才是護民的積極作為；而萊劑標示方式應不擾民，採「有則標示；無則免標」，消費者可據以作為選購參考，相關企業亦不用滿店標示，形同沒有標示的特殊情景。
 

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