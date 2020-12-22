情敵曝光「1400張私密照」！泰貴妃出招穩守地位　幫泰王修補形象

▲泰國貴妃詩妮娜。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國王室「貴妃」詩妮娜今年9月「敗部復活」恢復寵妃身分，在情敵的刻意操作之下，多達1443張露骨性感照被外流給反王室份子。但詩妮娜如今的地位似乎不受影響，除了經常單獨接見忠於王室人士，年輕美貌及正面良好舉動也獲得讚賞，為泰國王室塑造良好形象。

綜合泰晤士報、每日郵報報導，詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）去年一度遭到清算並入獄，被王室剝奪一切王室頭銜及軍銜，但今年8、9月時，她出獄搭機飛往德國，由泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）親自接機，王室更發布公報恢復全數頭銜與軍銜。

▲詩妮娜8月29日飛抵德國慕尼黑機場，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功接機，親暱攙扶。（圖／翻攝Twitter@zenjournalist）

但此後不久，詩妮娜2012年至2014年間所拍攝的1443張私人照片被情敵蓄意外流，發給海外反王室人士。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）也收到這些照片，並坦言照片明顯自她的手機流出，除了無傷大雅的自拍照，還有穿著無袖連身洋裝大露腋毛的照片，「很有可能這是她拍完傳給泰王的照片，但如今照片被外流，就是為了破壞她重新回到泰王的身邊。」

▲▼詩妮娜私密照外流。（圖／翻攝自Facebook／Pavin Chachavalpongpun）

在過去數月期間，泰國發生多場要求改革君主制的示威遊行，而詩妮娜似乎也成為泰王重振士氣的好幫手，不但經常單獨接見忠於王室人士，年輕美貌及正面良好舉動也獲得讚賞。

流亡海外的泰國異議人士巴溫（Pavin Chachavalpongpun）分析，詩妮娜被當作塑造良好形象、幸福家庭的公關手段工具，「意思是說，我們也許是三人行，但彼此都清楚各自的角色，不過顯然皇后與她之間有衝突。」

▼詩妮娜2019年被冊封為貴妃。（圖／翻攝自IG／thairoyalfamily）

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