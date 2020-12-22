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幫拍出遊照卻成「靈異事件」　女子神秘消失…網嚇：照片有細節！

▲▼越南女網友請男友幫忙拍照卻成「靈異照片」。（圖／翻攝自Facebook）

▲越南一名女網友請男友幫忙拍美照卻在鏡頭前神秘消失，意外變成「靈異照片」。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

一名越南女子日前與男友到山城小鎮大叻（Dalat）旅遊，看見到湖邊美麗的風景便請男友為她拍攝美照。這對情侶拿起手機一看，卻意外嚇了一大跳，因為女子竟然「完全消失」，神秘照片被po上網後引發網友熱議。

根據越南《Soha新聞網》報導，越南一位年輕女子與男友至大叻開心出遊、看風景，她在美麗的湖畔擺出最佳姿勢，請男友幫忙拍下美照。沒想到，當女子在手機拍出的成果照中竟然找不到自己，嚇了一大跳，以為「靈異事件」發生。再仔細一看才發現，原來男友竟然把她與後面的樹幹「完美融合」，還因此對男友生氣了好幾個月。

▲▼越南女網友請男友幫忙拍照卻成「靈異照片」。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼靈異照片的真相是女子身穿服裝顏色與樹幹太相似，才讓她被樹幹「吃掉」。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼越南女網友請男友幫忙拍照卻成「靈異照片」。（圖／翻攝自Facebook）

原來，當天女子身穿大地色系的服裝，髮色也與背景的樹幹顏色極為相似，男友拍照時的取景角度廣再加上背光，意外讓她整個人隱身在樹幹中，唯一的亮點只剩腳下踩的白色運動鞋。由於這名女子實在太過生氣，便將「靈異照片」po上網，引發網友討論。許多人紛紛留言，「好同情這位姐妹」、「當妳愛上一個不懂網路生活的男人」、「他是不是很想當妳的伴郎」、「為了下次的旅行，先請他去報名攝影課程」等有趣反應。

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