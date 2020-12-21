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新北農業創生次世代　石碇青農葉家豪分享返鄉心路歷程

▲新北農業創生次世代 石碇青農葉家豪分享返鄉心路歷程。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局於21日下午辦理社區增能培訓課程，為改善農村再生社區之青壯年人口外流問題。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於21日下午辦理社區增能培訓課程，為改善農村再生社區之青壯年人口外流問題，邀請農委會「農村領航獎」得主青農葉家豪主講，分享他是如何翻轉當地既有的舊有印象，打造農產品行銷與品牌，並大幅增加青年農民回鄉意願，為家鄉的人文地景帶來舊有面貌與新生世代的融合。

農業局表示，原本是上班族的葉家豪自2016年起回到家鄉新北市石碇區，開始在他從小長大的故鄉淨山，隨著時間一點一滴的累積，許多人也紛紛加入淨山行列，最後累積超過一千人次青年加入，撿了六、七十噸垃圾，也讓故鄉的土地回復到本來該有的乾淨面貌，讓被淡忘在時間中的淡蘭古道礦村，產生能夠永續生態環境的新生代能量。

▲新北農業創生次世代 石碇青農葉家豪分享返鄉心路歷程。（圖／新北市農業局提供）

▲▼新北石碇青農葉家豪分享返鄉心路歷程。

▲新北農業創生次世代 石碇青農葉家豪分享返鄉心路歷程。（圖／新北市農業局提供）

農業局說，並在隔年租下十八重溪聚落礦工老厝，搭建「螢火蟲書屋」，並建立「山城養菇、推動里山體系及促進農村共營計畫」，利用自己專業的農業知識，在日本友人介紹前往北海道擔任客座研究員，與臺灣菇類教父宋細福學習研究適合十八重溪的種菇方法，與當地青農搭建智慧化溫室培養椴木香菇，打造「菇菇山城」推動「微夢行者認養計畫」 開放外界認購香菇。

在今天的課程中，葉家豪帶領來自各地的農再社區、培根社區、青年農民與一般民眾，在課堂中一起回顧他在石碇區改造生活聚落的心路歷程，並了解他是如何從一個人撿垃圾被笑傻，到吸引越來越多的夥伴加入，最終與志同道合的夥伴們攜手整合地方資源，打造出獨一無二的石碇螢火蟲書屋。

農業局長李玟表示，「社區增能培訓課程」為提升新北市農村再生社區知能，協助社區成長、自主營造，開設課程以社區需求為本，透過「里山倡議、友善田園精神、青年回流」等議題為核心開設主題課程，期盼在這次有限的課程時數，可以領導各社區一同改善青年農民不足問題，提升青年回鄉意願，也希望透過葉家豪講師的案例，提升志工參與人數，加強人類的生活方式與大自然長時間的交互作用，謀求兼顧生物多樣性維護與資源永續利用之間的平衡。

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