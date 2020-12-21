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陽金公路土石崩落水管斷裂　金山區減壓供水設5處儲水桶供取水

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記者郭世賢／新北報導

受連日大雨不斷侵襲影響，新北市金山區台2甲線8.4公里處陽金公路往台北方向20日下午發生道路土石坍方崩落意外，自水管線受到波及破損情形。自來水萬金所表示，目前金山地區「全面減壓供水」，同時設置5處儲水桶供民眾取水。

▲陽金公路台2甲線土石崩落水管斷裂 自來水萬金所：金山區減壓供水。（圖／記者郭世賢攝）

▲陽金公路台2甲線土石崩落水管斷裂，自來水萬金所：金山區減壓供水。（圖／記者郭世賢攝）

連日大雨！20日下午1時許新北市金山區台2甲線8.4公里處陽金公路往台北方向發生道路坍崩意外，路面嚴重龜裂，道路被吞噬近一線道。金山警接獲民眾通報後，速趕抵現場，立即聯絡金山區公所、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場協助處理，並封閉雙向道路，避免發生交通意外。

▲陽金公路台2甲線土石崩落水管斷裂 自來水萬金所：金山區減壓供水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼養護工程處景美工務段調度廠商，開始打鋼軌樁約百來支，穩固路面避免二次流失。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陽金公路台2甲線土石崩落水管斷裂 自來水萬金所：金山區減壓供水。（圖／記者郭世賢翻攝）

第一區養護工程處景美工務段一早調度廠商，開始打鋼軌樁約百來支，穩固路面避免二次流失，希望盡快能夠先恢復「單線雙向」通行，由於路面底下有埋藏自來水管線，部份管線因路基流失斷裂，導致金山地區家用自來水壓不足。

自來水萬金所表示，因坍方壓斷自水管導致破損情形，立即成立緊急應變小組目前金山地區「全面減壓供水」，並設置4處儲水桶：1、六股里：頂六股3號活動中心前面；2、清泉里：法鼓路118號廟前面廣場；3、五湖里：自強路20號。4、五湖里：南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場；5、美田里：文化二路2號金山高中供民眾取水。

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