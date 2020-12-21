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恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　老闆娘求重刑：快瘋了

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▲▼恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　闆娘求重刑：快被逼瘋。（圖／東森新聞）

▲恐怖房東跟蹤追10年，竟拿鐵鎚爆門。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

恐怖房東糾纏10年！新北市一名張姓女子指控，租房開內衣店被房東示愛告白，拒絕後竟展開長達10年的跟縱、埋伏，瘋狂騷擾惡夢，她2度為此搬家，仍被一路追到新店面，最後甚至遭鐵鎚砸門，經長年蒐證向法官求處重刑，對方卻辯稱「不知道這樣做有人會怕」，妻子也出面幫忙求情。

張姓女子2011年時在新莊承租一樓店面，經營內衣店生意，結果莊姓房東愛上她，告白示愛被拒絕後，開始頻頻跟蹤、埋伏或在附近遊蕩，不斷言語騷擾，5年後受不了搬家以為得救，沒想到對方又從官網找到地址，追來新店面站崗，讓她得二度搬家。

▲▼恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　闆娘求重刑：快被逼瘋。（圖／東森新聞）

▲▼恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　闆娘求重刑：快被逼瘋。（圖／東森新聞）

▲老闆娘嚇壞報警提告，向法官求處重刑：我快被逼瘋。

今年8月間，莊男又打聽到張女的下落，騎車跑到新店面，頭戴安全帽、雙手插腰站在外面，看了一會兒，竟上前理論，雙方爆發衝突，張女索性拉下鐵門，他氣得拿出鐵鎚砸破玻璃門，張女嚇壞報警提告，並提供長年來的蒐證及監視器畫面，指控遭前房東騷擾。

「死纏爛打不走！」張女受訪時描述，60歲左右的莊男都會跑到店裡坐著，每次她或客人趕人也賴著不出去，想透過媽媽來搏感情，但她完全不想理會，恐怖的跟蹤惡夢竟一連持續10年，「我都快要被他逼瘋。」」

張女說，曾想過申請保護令，但雙方毫無關係，不構成家庭暴力防治法，一直到8月被砸門，檢方才介入，11月17日依恐嚇、毀損等罪起訴。莊男事後辯稱已經印象模糊，還說不知道這樣做有人會怕，連妻子都出面幫忙求情，說他精神狀況不穩定，但張女擔心10年惡夢持續纏身，希望法官能重判。

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▲▼恐怖房東愛上她！跟蹤追10年「鐵鎚爆門」　闆娘求重刑：快被逼瘋。（圖／東森新聞）

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