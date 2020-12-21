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社會 社會焦點 保障人權

吃掉老公好友！人妻求「身體安慰」撩短裙…狂啪35次嬌喊：安母～

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲人妻偷吃老公好友，LINE狂傳鹹濕對話。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻偷吃老公好友兼同事，LINE中不乏鹹濕對話，她還考小王自己內褲是什麼顏色的，丈夫直到2019年底見到這些對話，才驚知自己綠雲罩頂，崩潰與妻子離婚，並向小王提告求償200萬元。法院日前判小王應賠償人夫30萬元，可上訴。

人夫主張，與妻子同在一間公司服務，婚後生活尚稱和睦，沒想到2018年9月至2019年12月間妻子竟與同公司的小王發生35次性行為，激戰地點包括公司附近、小王車上、林口及龜山等處的摩鐵，他直到2019年底看到妻子手機內的鹹濕對話，這才驚覺自己戴了綠帽。

人夫1月初質問妻子，對方坦承多次激戰小王，甚至多次趁他出差時，不顧小孩就在家中睡覺，竟將小王帶回家發生性行為，這名小王還是他熟識的朋友，讓他大受打擊，2月間決定與妻子離婚，同時向小王提告求償200萬元精神撫慰金。

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲老公得知姦情後崩潰離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小王不否認與人妻發生性行為，但他指稱，人夫在婚姻存續期間也多次與多名女子搞曖昧，他質疑人夫是否有經過妻子的同意才看LINE對話紀錄，且人夫竊錄他與人妻的對話，也有侵害隱私權之嫌，這些不能當作證據。另外，人夫目前仍與妻子住在一起，與一般離了婚的夫妻顯然不同。

新北地方法院勘驗對話後發現，人妻與小王曾傳訊「那我那天內褲啥顏色」、「黑色、四角、對吧」、「我又不是只會那個…我還是有在看啊」、「今晚一個人嗎？」、「還有小人、你是想來安慰我是不」、「用身體安慰？」。人妻還傳送穿著短裙坐姿照片撩撥小王，面對對方詢問「妳想吃是不是？」，更露骨回應「要吃掉弟弟」、「安母~」等語。

新北地方法院勘驗各項事證後，不採信小王的說詞，認為他明知人妻有家庭，還害得對方離婚，而人夫則是為了照顧小孩才會繼續與人妻同住，最後判小王應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

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