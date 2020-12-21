台東生產新北行銷！農產直送新北耶誕城　鳳梨釋迦2天售3千斤

▲台東縣長饒慶鈴帶來綴滿釋迦農產的聖誕樹送給新北市長侯友宜。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為落實2年多前台東縣長饒慶鈴與新北市長侯友宜的「台東生產．新北行銷」產銷協議，20日下午饒慶鈴帶著綴滿台東釋迦及農產的聖誕釋迦樹直送新北市歡樂耶誕城，與侯友宜市長聯手點亮，歡迎北部鄉親能夠踴躍到現場或線上購買。台東地區農會總幹事李建通則指出，一連兩天已銷售3000多斤，希望下周再北上擺攤的成績能再突破。

▲饒慶鈴在現場行銷介紹台東農產品。

饒慶鈴縣長表示，新北市是全台人口最多、消費人口最大的縣市，侯友宜市長當初在2018年7月到台灣東考察時，她任縣議長職位，就應允簽署農產品銷售協定，讓新北市府團隊來行銷台東優質農產，讓吹著太平洋的風孕育的農特產品，直送新北市；兩年來，雙城已逐步實踐「台東生產．新北行銷」的約定，為台東農民創造更多機會。

饒慶鈴縣長強調，縣內釋迦種植面積約5千3百公頃，其中台東鳳梨釋迦99%外銷，是台東最大宗的經濟作物；今年初，受疫情影響，原有的外銷市場受到嚴重衝擊，改以結合各大電商，積極開拓國內市場，縣府希望重新定位及認識，讓國人也可以吃到最好吃的台東釋迦，因此，藉由每天五、六萬人次造訪的新北市歡樂耶誕城，帶領縣內釋迦小農來擺攤，期望拉抬釋迦銷售量，請新北市民路過千萬不要錯過，如果錯過了也可線上訂購。

▲侯友宜協助推銷，請民眾踴躍購買。

為了應景迎接歡樂氣氛，縣府特別製作一棵屬於台東農產聖誕樹搬來新北，要送給市府，讓大家看著聖誕樹就想到要拿起電話直接下訂台東農產。侯友宜也不忘推銷台東釋迦，希望市民朋友來逛耶誕城的同時，也可以順便採買最好吃的台灣東釋迦。

縣府農業處長許家豪說，新北耶誕城行銷現場展售的農產品都是有機、友善或產銷履歷的農產品，透過展售讓雙北的消費者，優先品嘗台東小農用心經營的農產品。

▲現場民眾熱烈捧場。

台東地區農會總幹事李建通表示，這2天在現場銷售出的釋迦約3000斤，網路銷售已破200箱，預計2個週末線下帶入線上可望銷售近萬斤。

最後，饒縣長歡迎大家，今年到臺東參加aMEI回鄉的跨年演唱會，她說，根據線上防疫實名制登記統計，已經逼近5萬人，預估到演唱會前一天登記人數將超過5萬人以上，縣府團隊除了已做好各項演唱會配套準備外，也邀請全國民眾到台東跨年之後，參加農村、部落旅遊，吃在地、食當季最接地氣。

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