▲新北耶誕平安晚會「千人齊唱詩歌」，侯友宜祈禱城市安居樂業。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北歡樂耶誕城最具宗教特色的平安晚會20日在市民廣場，由愛心園遊會熱鬧開場，新北市政府民政局長柯慶忠薩克斯風演奏最夯的《鬼滅之刃》主題曲《炎》，及藝人們接力開唱。晚會最高潮侯市長率市府團隊、29區長，與新北市眾牧長及教友千人詩班齊唱耶誕詩歌，將福音散播整個耶誕城。

侯友宜表示，新北平安晚會連辦9年，已是歡樂耶誕城最盛大、溫馨的特色宗教活動，感謝各教會分享耶誕佳節的歡樂與喜悅，每年攜手舉辦平安晚會及關懷弱勢，尤其在2020這特別的一年，讓大家在這個充滿祝福的日子裡彼此關懷，共禱全球疫情遠離、城市永續，安居樂業共享平安喜樂的夜晚。

▲新北市民政局長柯慶忠薩克斯風演奏最夯的《鬼滅之刃》主題曲《炎》。

活動於下午由愛心園遊會率先登場，40多個教會特色美食、跳蚤市場、遊戲區等攤位人潮不斷，大小朋友都玩得很盡興；另外，人氣很夯的「福音解籤攤位」更是大排長龍，牧師透過聖經籤詩摘錄的福音，為民眾祈求好運，許多民眾都是年年來尋求心靈寄託及為新的一年祈願。

同時，侯友宜與台東縣長饒慶鈴下午也一起在「台東好農」快閃攤位，推廣台東優質農產品「釋迦」，口感細緻、果肉香甜飽滿的大目釋迦以及鳳梨釋迦，吸引現場不少民眾搶購，直誇高品質的台東釋迦，自用送禮都相宜。

▲▼新北歡樂耶誕城最具宗教特色平安晚會，14位同仁裝扮成聖誕老公公及耶誕女郎。

平安晚會由知名主播何戎及張晏塵搭檔主持，歌手金智娟、艾成、舞思愛等藝人及典躍舞團、天韻合唱團輪番帶來精彩表演，最高潮的市府團隊與教友千人詩班齊唱《奇異恩典》、《平安夜》、《普世歡騰》等詩歌報佳音，更讓活動現場瀰漫著平安夜濃濃的的幸福氛圍。

此外，14位同仁裝扮成聖誕老公公及耶誕女郎，在活動現場發放糖果，也吸引大小朋友搶著合影，還有超級熱鬧的摸彩活動，2千多個獎項，抽到apple watch se、switch lite、腳踏車獎項的民眾，現場歡呼不斷，開心上台領獎。

民政局長柯慶忠表示，耶誕平安晚會用愛心園遊會及舞蹈、音樂、生命分享等表演形式，營造溫馨和諧節慶氣氛，並攜手社會公益力量關懷弱勢，將愛散播到每個角落，也與市民分享平安喜樂的夜晚。





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