民進黨民調：蔡英文滿意度60.9%　7.7%不滿意開放美豬牛　

▲民進黨公布最新民調。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨21日上午舉行「2020台灣總體表現民調記者會」，針對總統蔡英文政府這一年的表現，滿意度高達60.9%、不滿意度36.6%；其中，在台灣的防疫表現上，即便是泛藍支持者也有67.4%滿意政府表現。

根據民進黨民調顯示，在這一年蔡英文政府的表現上，總體滿意度高達60.9%、不滿意度36.6%；其中，泛綠支持者滿意度93.7%、不滿意6.3%；泛藍支持者滿意度17.5%、80.4%；中間選民部分，滿意度46.3%、不滿意47.6%。

在不滿意蔡英文政府這一年表現的部分，有7.7%民眾不滿意開放美豬牛、7.4%不滿意經濟表現、4.1%不滿意個人形象、3.5%不滿意兩岸關係、2.4%不滿意中天關台、2.2%不滿意外交表現、1.8%不滿意國防表現，其中也有4.1％說不出原因或拒答。

在執政表現上，台灣與世界各國相比，台灣的防疫表現，有95.1%民眾認為較好、1.6%認為較差；在泛藍支持者中，也有91.1%認為較好、3.7%認為較差；而中間選民部分，有91.5%認為較好、2.0%認為較差。

至於蔡英文政府的防疫表現，總體而言，有83.5%民眾滿意、12.5%不滿意；其中，泛綠支持者，有98.3%滿意、1.4%不滿意，而泛藍支持者中，有67.4%滿意、28.5%不滿意。

在蔡英文政府這一年經濟表現上，有58.0%民眾滿意、36.4%民眾不滿意；其中，泛綠支持者有85.8%滿意、11.4%不滿意；泛藍支持者中，有26.0%滿意、69.8%不滿意。

此外，在外交表現上，有56.6%民眾滿意、36.7%民眾不滿意；其中在泛綠支持者中，有87.0%滿意、10.1%不滿意，而泛藍支持者中，有20.0%滿意、75.1％不滿意。

在國防表現部分，總體有59.1%民眾滿意、34.8%不滿意；其中泛綠支持者中，有84.9%民眾滿意、12.3%不滿意；而泛藍支持者中，有27.3%滿意、67.2%不滿意。

該民調於2020年12月18日至12月19日執行，共完成1120份有效民調，室內電話佔總樣本數50.9%、手機佔總樣本數49.1%，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.9%。