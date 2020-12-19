2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

▲總統蔡英文。（資料照／總統府）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨於12月14日至17日間舉辦 「敢按呢？2020十大錯假訊息」網路票選活動，邀請網友一起來投票，共同選出年度十大假訊息。19日票選結果出爐，總統蔡英文假博士新聞，與國民黨萊豬影片，分別登上境外和境內錯假訊息類別中的榜首。

民進黨網路社群中心范綱皓表示，為期四天的票選活動，兩大類的錯假訊息票選，各別都吸引超過破萬的投票數。其中來自境外影響國安的錯假訊息總投票數為11649票，來自境內影響內政的錯假訊息總票數更達高達12130票，顯示民眾都對錯假訊息影響台灣非常有感。

范綱皓說，此次票選活動中，來自境外影響國安的部分，由「統促黨主委涉收中國13萬轉發小英假博士」獲得最多票數（2465票），第二、三名分別是，關於中共網軍散佈台灣飛官投誠（1982票）、中國網友假冒台人攻擊譚德賽（1789票）。代表來自中國的錯假訊息，是民眾最在意的部分。

范綱皓也表示，來自境內影響內政的部分，其中國民黨被國際認證的萊豬假影片（2389票）、前榮總醫師蘇偉碩稱空氣中有萊劑分別上榜（956票），顯示民眾雖然在意萊劑與美豬相關議題，但同時對相關謠言與錯假訊息仍保持高度質疑。在防疫部分，2020年初因誤傳口罩與衛生紙原料相同，而造成搶購的新聞也入列（1992票），直至年終民眾仍記憶猶新。

范綱皓表示，票選結果除了反映支持者對於假訊息的警覺，也透過票選過程，讓支持者回顧台灣這一年經歷的錯假訊息攻擊。民進黨公布票選結果後，也會持續培力支持者新聞判讀與事實查核的敏感度，在新的一年中，一起努力防範錯假訊息。