　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨於12月14日至17日間舉辦 「敢按呢？2020十大錯假訊息」網路票選活動，邀請網友一起來投票，共同選出年度十大假訊息。19日票選結果出爐，總統蔡英文假博士新聞，與國民黨萊豬影片，分別登上境外和境內錯假訊息類別中的榜首。

民進黨網路社群中心范綱皓表示，為期四天的票選活動，兩大類的錯假訊息票選，各別都吸引超過破萬的投票數。其中來自境外影響國安的錯假訊息總投票數為11649票，來自境內影響內政的錯假訊息總票數更達高達12130票，顯示民眾都對錯假訊息影響台灣非常有感。

范綱皓說，此次票選活動中，來自境外影響國安的部分，由「統促黨主委涉收中國13萬轉發小英假博士」獲得最多票數（2465票），第二、三名分別是，關於中共網軍散佈台灣飛官投誠（1982票）、中國網友假冒台人攻擊譚德賽（1789票）。代表來自中國的錯假訊息，是民眾最在意的部分。

范綱皓也表示，來自境內影響內政的部分，其中國民黨被國際認證的萊豬假影片（2389票）、前榮總醫師蘇偉碩稱空氣中有萊劑分別上榜（956票），顯示民眾雖然在意萊劑與美豬相關議題，但同時對相關謠言與錯假訊息仍保持高度質疑。在防疫部分，2020年初因誤傳口罩與衛生紙原料相同，而造成搶購的新聞也入列（1992票），直至年終民眾仍記憶猶新。

范綱皓表示，票選結果除了反映支持者對於假訊息的警覺，也透過票選過程，讓支持者回顧台灣這一年經歷的錯假訊息攻擊。民進黨公布票選結果後，也會持續培力支持者新聞判讀與事實查核的敏感度，在新的一年中，一起努力防範錯假訊息。

▲▼民進黨票選2020十大假訊息排行。（圖／民進黨提供）

ET快訊
三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片網嗨翻
聽外國廣播！北韓船長「沒救了」...100人面前遭槍決
獨／球星「網愛自慰」遭側錄　嫌犯起底！建中學生也受害
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

三倍券「振興有效」！　蔡英文：內需消費讓台灣經濟逆勢成長

擎天崗傳多起牛隻死亡　北市團隊調查緊急呼籲：民眾請避開牛群

北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

快訊／補換發數位身分證漲價　每張200元調漲至900元

國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日甲動守夜強烈表態反萊豬

反擊罷免！黃捷急徵「挺捷志工隊」　坦言緊張：2/6是場考試！

數位身分證1月試辦　徐國勇、唐鳳下周合體直播釋疑

國民黨預告不斷電靜坐抗議萊豬　民進黨團：相信不會再鬧國際笑話

國民黨北市長擬提前提名挺蔣萬安　連勝文：不適合

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

三倍券「振興有效」！　蔡英文：內需消費讓台灣經濟逆勢成長

擎天崗傳多起牛隻死亡　北市團隊調查緊急呼籲：民眾請避開牛群

北北桃水肥大戰　北市反嗆桃園：別讓市民到外縣市求救

快訊／補換發數位身分證漲價　每張200元調漲至900元

國民黨擬辦街頭「最後的晚餐」　23日甲動守夜強烈表態反萊豬

反擊罷免！黃捷急徵「挺捷志工隊」　坦言緊張：2/6是場考試！

數位身分證1月試辦　徐國勇、唐鳳下周合體直播釋疑

國民黨預告不斷電靜坐抗議萊豬　民進黨團：相信不會再鬧國際笑話

國民黨北市長擬提前提名挺蔣萬安　連勝文：不適合

王寶強178模特女友「穿比基尼秀長腿」　10年前辣照曝光…網驚豔

轉戰崑山科大教球　陳該發坦言是挑戰

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

兒子繼承捕手衣缽　蔣坤珄期許：成為真正大物

樂樂、西門夜說擔任粉絲交流賽關主　看見實況主另一面

買飲料沒加購袋子！男子「口罩變杯架」帶回家…下秒悲劇發生了

星二代受金曲、金馬重用　樂歪：李安走紅毯播我的歌！

純網銀來勢洶洶！國銀沙丁魚動起來　聯邦銀行：已做好應戰準備

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

賴清德買威士忌報總統府統編　府發言人回應了

賴清德遭爆買威士忌　報總統府統編

快訊／黃捷罷免案明年2月6日投票

安平艦「黑黑的那個」　海巡署解答：鎮海火箭彈

補換發數位身分證　價格調漲至900元

藍擬提早提名蔣萬安選北市長　連勝文：不適合

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

海象嚴峻　空軍：明年4、5月打撈F-16黑盒子

反萊豬聲浪一發不可收拾　游盈隆：民進黨2022恐敗3都4縣

快訊／美軍作戰艦現身台灣海峽

柯文哲：蘇偉碩講的有誇大的部分

陳菊8年前突襲AIT影片被翻出！林為洲：雙標黨不斷打臉自己

馬游同台出席北商校慶　不約而同提起他

486先生包高雄五星飯店3千間房送國人

更多熱門

相關新聞

三倍券「振興有效」！　蔡英文：台灣經濟逆勢成長

三倍券「振興有效」！　蔡英文：台灣經濟逆勢成長

振興三倍券將於12月31日到期，總統蔡英文透過臉書提醒國人盡快使用完畢。不過，初期推動政策時，在野黨堅持應該發現金才能達到振興效果，而蔡英文表示，經過半年的事實證明，「大部分的三倍券都投入了消費市場」，內需消費成為台灣經濟逆勢成長的關鍵。

國民黨23日甲動守夜辦「最後晚餐」表態反萊豬

國民黨23日甲動守夜辦「最後晚餐」表態反萊豬

藍預告靜坐反萊豬　綠：相信不會再鬧笑話

藍預告靜坐反萊豬　綠：相信不會再鬧笑話

藍擬提早提名蔣萬安選北市長　連勝文：不適合

藍擬提早提名蔣萬安選北市長　連勝文：不適合

反萊豬聲浪一發不可收拾　游盈隆：民進黨2022恐敗3都4縣

反萊豬聲浪一發不可收拾　游盈隆：民進黨2022恐敗3都4縣

關鍵字：

蔡英文國民黨民進黨萊豬假博士

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面