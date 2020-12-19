三倍券「振興有效」！　蔡英文：內需消費讓台灣經濟逆勢成長

▲蔡英文表示，三倍券政策讓台灣的經濟逆勢成長。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

振興三倍券將於12月31日到期，總統蔡英文透過臉書提醒國人盡快使用完畢。不過，初期推動政策時，在野黨堅持應該發現金才能達到振興效果，而蔡英文表示，經過半年的事實證明，「大部分的三倍券都投入了消費市場」，內需消費成為台灣經濟逆勢成長的關鍵。

蔡英文19日於臉書發文表示，政府發三倍券，主要是為了「振興」，而當時台灣走過防疫和紓困兩個關卡，此時需要的是人民要把錢花出去，讓消費市場恢復正常。

雖然發現金比較簡單，但蔡英文瞭解，如果是發現金，從過去的經驗看來，有些人會「把現金變存款」，不會把錢花出去；因此，蔡英文認為「現金會被存起來，三倍券才會被花出去」，所以，最終決定把這筆振興預算，以人民出一千、政府出兩千的形式，做最有效的運用。雖然處理上比較複雜，但相信這樣才能真正達到「振興」的政策目標。

蔡英文說，經過將近半年，事實證明，大部分的三倍券都投入了消費市場。再加上地方政府及店家紛紛提出的加碼活動，三倍券商機預期超過1000億元。在公私部門一起合作之下，我們加速了內需市場的復甦，讓許多內需型服務產業的營收都可以成長。

蔡英文指出，從年底的經濟數字來看，第三季、第四季的成長，除出口外，最重要的支撐力，就是來自內需消費。因此，台灣的經濟也才能逆勢成長。

蔡英文強調，這就是三倍券這個政策最重要的意義，「振興需要人民跟政府一起合作，才做得到」，謝謝所有的台灣人民，因為有你們，疫情和全球景氣的衰退，不但沒有擊倒台灣，還讓台灣成為國際社會中耀眼的一顆星。