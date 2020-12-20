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蔡英文4月才參訪「製藥國家隊」！　旭富桃園廠付之一炬

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記者蕭羽耘／綜合報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，現場不僅傳出爆炸聲，火勢更一發不可收拾，一路延燒至附近其他5間廠房，業者損失慘重。事實上，旭富製藥廠是「製藥國家隊」一員，總統蔡英文曾在4月8日參訪，並由旭富董事長翁維駿陪同下參觀廠區。

蔡英文4月在翁維駿陪同下參觀旭富公司的廠區，參訪原料成品區及成品倉儲。包括行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、衛生福利部次長何啟功及食品藥物管理署署長吳秀梅等也出席參訪行程。

蔡英文在致詞時感謝，旭富公司捐贈1公噸奎寧原料藥給指揮中心協助防疫工作，並承諾未來每批次生產均會保留至少3公噸原料藥，以備足國內用藥的需求，確保國人健康。

蔡英文指出，旭富公司提供國內外許多藥廠及製劑廠的需求，讓他們能夠生產出優質的產品，自己感到非常驕傲。她指出，台灣製藥產業長久以來都非常受到肯定，在「5加2產業創新計畫」中，學名藥更是台灣生技醫藥產業能量最大的項目之一，而這一次，學名藥所製造累積的能量能夠完全展現出來，她對此也表達肯定之意。

蔡英文也感謝，旭富公司捐贈1公噸奎寧原料藥給指揮中心協助防疫工作， 1公噸的原料藥可以製造出500萬劑的藥物，依目前的治療方式，能夠治療約20萬人次。除此之外，旭富也承諾未來每批次生產，均會保留至少3公噸原料藥，讓台灣有足夠的原料藥來源製造奎寧。

蔡英文當時表示，從原料到製藥，整合上游到下游的廠商，組成製藥國家隊。她要代表台灣人民感謝大家，在這段時間對防疫的支持，更感謝大家在台灣經濟發展的過程中，照顧台灣人的健康，也照顧台灣的產業。

▼總統蔡英文曾在４月參訪旭富公司廠區圖。（資料照／總統府提供）

▲▼總統蔡英文曾在４月參訪旭富公司廠區圖。（圖／總統府提供）

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