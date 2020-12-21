浴缸泡套套煮蛋花湯　「子孫滿屋」讓摩鐵員工崩潰：整間都被亂X

▲浴缸套套煮蛋花湯，摩鐵房務崩潰：「拜託不要再亂射了。」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名摩鐵（汽車旅館）房務在臉書社團表示，懇請各位會使用摩鐵「激情」的朋友「拜託不要再亂射了」，除了射在枕頭之外，像是電話筒、床頭櫃、點菜單甚至電視螢幕、浴室鏡子都有，讓他打掃房間時根本像在玩「踩地雷」，不小心摸到真的會噁心大半天。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，想拜託入住的客人「不要再亂射了」，像是射在枕頭、電話筒、床頭櫃或點菜單等，請問是要留到此一遊嗎，一個沒注意摸到，又濕又黏真的會讓人全身雞皮疙瘩，「連電話筒都有你的子孫，請問是要讓人耳朵懷孕」、「甚至還有保險套掛著的。」

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誇張的是位置較高的電視螢幕、浴室鏡子都曾經有人射過，「請問你是剛好要顏射電視（鏡子）裡的那位嗎」、「請問你怎麼射上去的，要射的時候奮力一跳嗎」。部分惡劣的客人還會破壞備品，「備品沒有用，放著沒關係，但是你竟然射在沒用的備品上，明明可以帶走，為什麼要射在上面啊！」

▲原PO表示，有人甚至會射在備品上面，行為相當誇張。（示意圖／資料照片）

最噁心的是，許多人會把用過、有液體的保險套亂丟，他就看過有人把保險套丟在浴缸內，而且還故意在浴缸內放滿熱水，「你的子孫流出來都燙死了，變成固體像蛋花一樣在漂浮，害我都不太敢喝蛋花湯了」、「我必須手伸進去把塞子拔掉，手抽出來時，黏在我手上的，真的很噁心。」

貼文分享後，馬上吸引許多網友熱議，有人說「看你形容的我嘴角都失守了，辛苦你了」、「到處都是子孫，太可怕了」、「蛋花湯超好笑」、「原來可以射這麼多地方喔，笑死」、「我也是房務人員，這一篇非常真實」、「射鏡子到底要幹嘛，笑死」、「搞不好天花板也有，快檢查看看啊」、「形容的太有畫面了。」