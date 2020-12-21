嘉義市光織影舞與時代廣場　同獲美國紐約設計銀質獎

▲嘉義市光織影舞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

暨幸福城市候嘉義市又添一筆榮耀，日前推出的光織影舞活動獲得美國紐約設計獎的「策劃展覽項目」銀質獎，本次有131件作品參賽，嘉義市北香湖公園光織影舞作品與美國紐約時代廣場作品並列銀獎殊榮。

紐約設計獎的「策劃展覽項目」評判標準為創新及創意設計，包含裝置設計巧思、裝置藝術、互動元素，也會評量策展材質、結束活動、標誌美感及遊客經驗等。金獎是美國諾頓藝術博物館 (位於佛羅里達州西棕櫚灘的藝術博物館)作品、銀獎就是嘉義市光織影舞與美國紐約時代廣場作品。

▲ 光織影舞榮獲紐約設計展銀獎 市長黃敏惠：透過設計巧思 讓世界看到嘉義市 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，光織影處處充滿驚奇與創意，土地當作畫布，光為墨，創造了光與土地的對話，如落入水面的月亮，倒影圓滾滾的在眼前美麗著，使人沈浸在這水面上的月色；光織影舞的創意讓我們在眾多國際競爭者中，脫穎而出，讓嘉義市的光影閃耀國際。

黃敏惠市長說，這也證明，嘉義市的活動不只是活動而已，而是嘉義市的品牌，設計美學更是推動城市進步的動力、讓我們光榮的展現嘉義市擁有全球高度的設計實力。光織影舞獲得美國紐約設計獎，是我們嘉義市的驕傲，也讓世界看到我們嘉義市。

▲市長黃敏惠觀賞作品「星羅棋布 」。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府觀光新聞處長張婉芬表示，光織影舞活動運用光影效果，不止是藝術視覺饗宴，更結合在地的味道檜木香以及場域自然生態叫聲，讓整個活動設計更為豐富及層次更為堆曡。並結合在地文化旅遊，讓推動文化的呈現嶄新展演形式及製作的專業化。

負責這次活動的浩汎舞台總監蔡昕默說，光織影舞的設計理念是以「人」為出發點，人穿越在光影之中，透過光影沉浸、行進式的體驗，倘佯在自然中，與自然中共生、共存，這與把燈打得很亮的燈會不同，光織影舞以許多暗區，營造夜遊的氛圍，也就因為如此，嘉義市在眾多國際競爭者中，脫穎而出。

▲光織影舞閉幕倒數展演，點亮整個北香湖公園。（圖／記者翁伊森翻攝）

紐約設計獎的競賽項目包括70多項類別，內容涵蓋了廣闊的設計領域，從建築、數位到室內設計、產品和服務設計等，以原創、創意和實際應用的連結等標準進行評選，表彰在設計領域投入心力的創作者。

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