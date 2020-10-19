嘉美館開館搭配搖滾音樂祭　再推光織影舞加碼無人機展演

▲嘉義市光織影舞光影展成功吸引各地民眾到嘉義市旅遊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市府日前推出超堅強陣容的搖滾音樂祭，及引起熱潮的北香湖公園光織影舞還加碼無人機展演，眾所期盼的嘉義市立美術館也正式開館，這座小而美城市多樣魅力等您來體驗。

▲搖滾音樂祭記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

國慶連假就是要來嘉Rock！市府文化局雙十連假在嘉義文創園區首度舉辦「搖滾音樂祭」，打造融入嘉義市木都與音樂之都形象的「木」、「林」、「森」三大舞台：「木．大膽」舞台由致力於培育新生代樂團為理念的蘇打綠團長阿福，進行樂團徵選及音樂講座分享；「林．吶喊」舞台由浮現音樂多年來持續交流合作的獨立樂團展演；「森．巨響」舞台邀集重量級樂團共同演出，共29組樂團登台飆唱。

▲光織影舞人潮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

緊接著又在北香湖公園推出「光織影舞」光影藝術展，成功在嘉義市引發觀光熱潮與民眾的熱烈迴響，吸引無數民眾前來欣賞。為歡慶雙十國慶，市府日前加碼無人機燈光秀，無人機群將在夜空畫出雙十與管樂器等多種美麗圖形，並與「生命的色彩」搭配音樂、燈光共同演出。

▲陳澄波畫作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

來到嘉義市，更不要錯過正式開館的嘉義市立美術館，不僅館舍本身極具特色與歷史價值，開館首展《辶反風景》將以嘉義百年藝術史為脈絡，以風景為底蘊，策劃屬於嘉義的風景主題展，引領觀眾重返嘉義的百年風景。更有開館限定活動「畫都少年-不存在的畫展」AR實境解謎遊戲，歡迎一同來體驗嘉美館的魅力。展覽及活動訊息可見嘉美館臉書粉專https://www.facebook.com/Chiayi.Art.Museum。