嘉義市西區賞光織影舞　再享旅遊住宿雙重抽

▲嘉義市自行車鐵馬專用道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區獲選為交通部觀光局2020年台灣經典小鎮，嘉市府端出行銷旅宿雙重優惠活動，只要漫遊西區，搭配人氣爆棚的《2020光織影舞》展演，到嘉義市旅遊住宿，即可參加雙重抽獎活動，有機會將Gogoro S3電動機車及iPhone 11等好禮抱回家，活動至11月1日截止！

▲嘉義市光織影舞吸引不少遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在地慢旅行，熱門打卡熱點跳點玩「嘉」。嘉義市西區入選的景點包括：臺鐵嘉義車站、嘉義文化創意產業園區、台灣花磚博物館、嘉油鐵馬道、北香湖公園、西市場等地，是漫步出遊的好去處；而10月初於北香湖公園展出的全國最大夜遊光影藝術展「2020光織影舞」，更是吸引網美、遊客IG、臉書打卡拍不停!

旅遊住宿雙重抽獎，光織影舞再「嘉」碼。活動期間來嘉義市旅遊，住宿合法旅館至少一晚，完成抽獎條件，包括按讚Zoom In嘉義FB tag好友並留言推薦西區景點，ＰＯ住宿照片與填寫問卷，即可參加第一重抽獎，變頻滾筒洗衣機等大獎等著您。另外，來嘉旅遊住宿又前往《光織影舞》，分享並公開照片2-3張或30秒以上的影像，填寫問卷，即可參加第二重「嘉」碼抽，就有機會獲得Gogoro與iphone11等大獎。

▲火車站前大白熊。（圖／記者翁伊森翻攝）

來到嘉義市入口的首要地標-臺鐵嘉義車站，一出車站不遠處的候車亭區，有爆紅到登上日本雅虎首頁的「沉睡大白熊」，現在搭配各種節日活動，口罩不斷「變裝」，絕對是遊客們打卡拍照的獨「嘉」熱點。而市立美術館剛開館即引來遊客朝聖看陳澄波名畫與展覽，並於設計融合新舊風格的建築各角落取景。城市地標中央噴水池旁的西市場則傳承經典美味。檜木老屋打造的台灣花磚博物館，內有館長徐嘉彬收藏的4千多片老花磚，可看到復古拼貼磚與紅眠床。

▲花磚博物館。（圖／記者翁伊森翻攝）

漫遊西區「嘉」倍幸福─2020經典小鎮嘉義市西區行銷贈獎活動，歡迎民眾踴躍來嘉義旅遊參加抽獎。詳細活動內容及抽獎參加方式，請參閱觀光新聞處粉絲專頁《Zoom In嘉義》 https://reurl.cc/j59lNp、嘉義觀光旅遊網網址https://reurl.cc/N6Yqkk、問券網址https://reurl.cc/od80Wq或電洽承辦單位06-2306-528轉118 江小姐，E-mail：emma.qi1011@gmail.com。

▲▼ 光織影舞好驚豔 漫遊嘉市西區景點 旅遊住宿雙重抽 。（圖／記者翁伊森翻攝）