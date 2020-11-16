全國最大「光織影舞」吸引80萬人次　北香湖公園成熱搜關鍵字

▲全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」日前落幕，成功吸引80萬人次參觀人潮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」在北香湖公園成功落幕，展示期間美麗的光影藝術成功吸引80萬人次前往參觀，更讓北香湖公園成為yahoo熱搜關鍵字，讓古諸羅八景之一「北香秋荷」再次成為全國關注焦點。市長黃敏惠感謝所有同仁的努力，更感謝全國民眾支持，讓嘉義市的美再度被看見。

黃敏惠表示，北香湖公園的闢建過程很辛苦，我還記得那時幾乎跑遍相關部會，爭取中央支持；過程中的不同意見，我們努力說明、溝通，最終苦盡甘來，成就白天黑夜都美麗、兼具防洪治水的北香湖公園。光織影舞讓大家看到北香湖的魅力，更把嘉義市之美推廣到全國。謝謝觀光新聞處努力的籌備、這一個月的辛苦執行，各局處攜手合作，我們以市府團隊為榮。

▲醫護人員照料受傷遊客。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光新聞處長張婉芬表示，光織影舞從籌備至今，至少有一年時間，每一個細節都希望做到最好，要讓旅客遊人備感驚艷。更感謝建設處、警察局、衛生局、消防局、交通處、民政處、社會處、智慧科技處與其他各局處、東西區公所的協助與支持，不僅讓光織影舞吸引滿滿人潮，更帶動了嘉義市的商機。

▲活動志工引導方向。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了觀光新聞處天天在北香湖公園「顧家」，建設處、警察局、衛生局與本市醫療團隊、消防局、環保局與清潔同仁，一個月以來堅守崗位服務守護民眾，光織影舞也創下零報案、零失竊、友善高齡與身心障礙者、最佳親子同遊地點的成績。觀光新聞處更感謝志工朋友大力協助以及熱情的市民朋友的支持。