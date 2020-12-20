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連勝文挺盧秀燕反萊豬　嗆民進黨買辦「哪門子愛台灣顧主權」

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▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中市長盧秀燕16日會面美國在台協會（AIT）處長酈英傑時，當面表達反對萊豬，此舉引發AIT不滿。行政院祕書長李孟諺17日回應，不該用突襲方式造成國際友人對台灣的不信任。對此，國民黨智庫副董連勝文19日發文力挺盧秀燕，並批評民進黨表現像外國利益團體的台灣買辦。

關於盧秀燕與AIT會面引發的風波，李孟諺回應，美國是台灣非常重要盟友，在區域安全、經貿合作上都有密切關係，蔡英文上任後，台美關係越來越緊密，有更多合作跟協助事項，兩國的交流應該要遵守平等互惠、事前協議、互信等原則，不該用突襲方式造成國際友人對台灣的不信任。

連勝文在臉書表示，1773年12月16日，是盧秀燕會見美國駐華代表整整247年前，在美國波士頓發生著名的茶黨事件（Boston Tea Party），當時作為英國殖民地的北美洲人民，因為不滿宗主國對殖民地苛加重稅，同時特權允許英國東印度公司及其附屬的保皇黨，以優惠的條件，在北美殖民地當中販售來自中國的茶葉，故選擇在當晚於波士頓港口，摧毀所有東印度公司所運送的茶葉，此事件成為美國日後獨立戰爭導火線之一。

▲美國在台協會（AIT）處長酈英傑率團隊到訪台中市政府。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

▲盧秀燕當AIT處長酈英傑的面，表達反對萊豬。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

連勝文指出，若作為殖民地的人民，面對宗主國不合理的待遇，都會起身抗暴，那作為主權國家中華民國的民選直轄市長，面對美國駐華使節，表達不認同進口萊豬，是愛國的表現，應該被表揚，但民進黨痛批盧秀燕這種保護市民健康的作法，打台灣人幫外國人出氣，算那門子「愛台灣，顧主權？」為什麼民進黨表現得像是外國利益團體的台灣買辦，而非代表台灣人民的政府？這是不是一種付大哥保護費的概念？

連勝文提到，明年1月美國總統當選人拜登上任後，將以解決美國國內各種嚴重的內政問題為要務，台灣絕對不會是拜登優先關切對象，何況拜登已宣布，在美國國內狀況沒改善前，不會再簽任何新的國際貿易協定，民進黨以進口萊豬換取台美雙邊貿易協定的大內宣，豈不是被拜登狠狠戳破？

▲盧秀燕表示，將研議將地震警報級數下修至3級。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

連勝文認為，美國作為世界強權，做任何事情絕對以自己的利益為主，其他任何國家、任何組織都只是籌碼，「而且你越是卑躬屈膝，老美的個性越會吃定你，台灣的政界如果能夠多幾個像盧市長這種有骨氣的政治家，或許美國人還會多尊重我們一點！大家一起為盧市長加油吧！」

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