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台籍女機師「不排除台灣染疫」接觸者匡列增至59人　採檢結果明出爐

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記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布一名美國境外移入病例，是在國籍航空任職的台籍女機師，目前分析包含在台感染、赴美途中或者到美國當地都是可能感染來源，進一步找尋接觸者採檢釐清。指揮中心發言人莊人祥今（19）日表示，後續疫調掌握接觸者59人，都必須進行採檢，結果明日出爐。

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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該名機師為本國籍30多歲女性（案760），因工作於12月12日前往美國，12月16日返臺。個案入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於18日確診。經調查，與案760同行前往美國同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。

莊人祥昨表示，目前先是懷疑可能感染源可能是這位同事，會針對這部分繼續疫調，另她發病前14天有待在台灣，也因此可能感染源無法排除台灣，但這個機率可能比較低。

衛生單位昨已初步匡列9名接觸者，莊人祥今日進一步說明，目前接觸者匡列59人，其中14人為家人，4名朋友，26名同事，另外她在航機接觸者包含機師、後艙組員15人。目前已採檢咽喉拭子採檢13人，46人待採檢，都還在檢驗中，另外血清抗體會採檢54人。

這59人當中有12人需居家隔離，主要她在機上接觸的機師跟後艙的組員，另外47人自主健康管理。

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