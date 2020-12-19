境外移入+4！女留學生從美返國「附陰性報告」　居檢嗅覺異常確診

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案分別自印尼、緬甸、美國及印度入境。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進度，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心表示，案761為印尼籍20多歲男性漁工，今(2020)年12月1日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月15日檢疫期滿後，12月17日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共1人，列自主健康管理。

案762為緬甸籍30多歲男性船員，今年12月2日來臺工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月17日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共35人，其中34人列居家隔離，1人列自主健康管理。

案763為本國籍20多歲女性，今年8月至美國就學，12月7日自美國搭機，持有登機前3日內檢驗陰性報告，12月9日入境臺灣後至防疫旅館檢疫。個案12月14日出現咳嗽有痰及嗅覺異常症狀，12月16日由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

案764為印度籍30多歲男性船員，今年10月21日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案11月5日檢疫期滿後由仲介安排等待登船工作，11月26日後皆於船上工作未返港，因欲出境返國，12月16日由公司安排自費採檢，於今日確診(總抗體陽性)，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。衛生單位已掌握接觸者共47人，其中21人列居家隔離(已採檢21人，20人核酸檢測陰性，餘檢驗中)，26人列自主健康管理。

指揮中心統計，國內目前累積763例確診，分別為671例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、625人解除隔離、131人住院隔離中。