印度船員出關「在台飯店待21天」！自費檢驗確診　18工作人員要採檢

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增4例境外移入，其中有1例印度籍船員，入境時檢附三日內陰性證明，期滿後入住飯店21天等待登船工作，11月26日以後上船，後來因為要返國出境自費採檢而確診。發言人莊人祥表示，目前匡列接觸者47人，當中有18人為飯店工作人員，都必須採檢釐清有無造成國內感染。

指揮中心公布案764為印度籍30多歲男性船員，今年10月21日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案11月5日檢疫期滿後由仲介安排等待登船工作，11月26日後皆於船上工作未返港，因欲出境返國，12月16日由公司安排自費採檢，於今日確診(總抗體陽性)，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。

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衛生單位已掌握接觸者共47人，其中21人列居家隔離(已採檢21人，20人核酸檢測陰性，餘檢驗中)，26人列自主健康管理。

莊人祥表示，接觸者當中有21人是船上工作同事，必須居家隔離，採檢有20人陰性，1人檢驗中；另26人自主健康管理，其中有18人是飯店工作人員，這18人會去採檢，釐清有無造成國內的感染；船員和飯店人員總計採檢共39人。