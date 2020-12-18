孝淵來台跨年演出！自主健康管理若沒完成　莊人祥：不能和粉絲握手

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

台南跨年晚會公布最大咖卡司是來自南韓的少女時代成員孝淵，目前已經抵台隔離當中。近期發生莫斯科古典芭蕾舞團成員染疫風波，且仍在自主健康管理期間就準備登台種種皆引發討論。根據指揮中心規範，來台演出必須遵守14天居家檢疫加上7天自主健康管理，如果孝淵也發生無法完成自主健康管理的情況，發言人莊人祥說，就必須提交防疫計畫書，做好與民眾的區隔，「可能就無法與粉絲握手」。

莫斯科古典芭蕾舞團抵台規劃是經過14天居家檢疫之後自費採檢，出關後2天即登台演出。然而該次採檢先是確認4名團員陽性，指揮中心接著安排第二次採檢，若無人確診允許照常演出，沒想到又發現4名成員確診，整場巡演被喊卡，除確診者留台隔離治療，其餘團員列接觸者，並協助安排今日分批返國。

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在這次事件之後，外界才開始檢視藝文團體來台演出規範。根據文化部公布「藝文人士疫期期間來台作業說明」規範，所有國家核准入境從事藝文活動之藝文人士，須配合14天居家檢疫及7天自主健康管理之防疫措施；至於未能配合14天居家檢疫及7天自主健康管理之防疫措施者，得參照「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」專案處理。

指揮中心定調，自主健康管理期間外出應該配戴口罩，應避免到人潮眾多場所，也無法進行表演。莊人祥說，若在此期間規劃登台，應該尋專案模式「提防疫計畫書」給文化部，內容提即要表演過程要如何保持距離，包含使用隔版或者過程配戴口罩等，但沒有要求一定要採檢。

至於孝淵的情況，如果也沒有完成自主健康管理，莊人祥說，她可以有隔板或跟別人距離，但可能就不能跟別人握手，他也開玩笑說，「如果大家追著我問，我就講很多，大家很難跟她有互動。」