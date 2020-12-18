台中工業區座談會登場　盧秀燕：2年招商引資破7000億六都第一

▲台中工業區座談會登場，市長盧秀燕表示，兩年來招商引資破7千億元為六都第一。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府18日舉辦「工業區座談會」，市長盧秀燕出席與台中市各工業園區廠商面對面座談，經濟部提出「投資台灣，三大方案」，台中市投資件數有163件、投資金額2千多億元，是六都第一；而台中市這兩年來招商引資破7千億元，也是六都第一，未來還要繼續努力。

台中市工業區座談會1年舉辦2次，這次廠商們共提出11項討論案，盧秀燕表示，「拚經濟」是大家的共同目標，她提出「台中富市3」，富市台中、三大策略：前店、後廠、自由港；前店指的是行銷，市府連續2年舉辦「台中購物節」，去年總登錄消費金額25億元，今年更超過90億元，目前也正舉辦「台中女麗購」，並補助協辦許多會展活動。

另外，後廠就是要有行銷平台，大家期待20年的台中國際會展中心已在去年開工，市府單一投資75億元，第一期工程預計111年完工、112年啟用，將成為產品展售、行銷接單平台；自由港則是自由政策、輕稅簡政，包括調降20%地價稅、設立單一服務窗口以減少投資障礙等。

經發局表示，為解決企業缺地問題，市府祭出利用公有地作園區開發、協助民間產業園區加速開發、毗連用地擴展、工業區立體化、投資障礙排除小組等5大策略，其中利用公有地作園區開發，包含太平、潭子聚興、大里夏田、擴大神岡都市計畫產業園區、豐洲科技工業園區二期、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

此外，經發局也密集召開「招商投資障礙排除協調會議」、跨平台協調、現地會勘訪視、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭點，排除投資障礙，今年截至12月中旬已創造投資件數162家、投資金額2070億元。

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