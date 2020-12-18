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台美簽署科學及技術合作協定！AIT：台灣是真朋友　一起取得真進展

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▲▼外交部18日舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會。（圖／翻攝外交部）

▲外交部18日舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會。（圖／翻攝外交部，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

台美雙方日前在華府完成簽署《台美科學及技術合作協定》，外交部今（18）日在官網公佈中英文版本。值得注意的是，美國在台協會（AIT）處長酈英傑18日在茶會上指出，協定大大深化雙方科技合作關係，「美台是『真朋友』，我們正在一起取得『真進展』。」

外交部下午舉辦《台美科學及技術合作協定》宣布茶會，外交部長吳釗燮、科技部長吳政忠、經濟部政務次長陳正祺、美國在台協會(AIT)處長酈英傑等人與會。

新協定是由我國駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯15日在華府簽署，並由雙方官員以視訊方式共同見證。吳釗燮說，華府包括克拉克、亞太助卿史達偉，海洋暨國際環境科技局代理助卿Jonathan Moore，以及國務卿科技顧問蔣濛等官員親自見證簽署，凸顯美方對此案高度重視。

酈英傑致詞時表示，這是「美台經濟繁榮夥伴對話」後的一項重要成果，雖然雙方簽署很多科技合作備忘錄 ，但此協定將更能大大深化、拓展美台科技合作關係，且提供迫切需要的法律框架，使美台進一步推動科學研究、釋放技術及創新潛力，同時確保研究完整性和智慧財產權受到保護。

「更重要的，這項協議也象徵著美台之間的信任與共享價值。」酈英傑指出，美台向來有著悠久的合作歷史，在科技領域更是如此，透過雙方共享創新、創業精神，將能確保美國與台灣在科技領域的往來交流，並都從中大大獲益。

最後，他強調，相信美台產、學、研界的傑出人才共同合作，，一起因應未來的挑戰，全世界也都會從雙方持續創新科技合作中獲益良多，「就像我們常說的，美國與台灣是真朋友，我們正在一起取得真進展。」

▲▼外交部18日舉行「台美科學及技術合作協定」宣布茶會。（圖／翻攝外交部）

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