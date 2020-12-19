颱風「科羅旺」最快明生成！周一全台都有雨　下初雪時間點曝光

▲颱風最快將於明日生成。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

又有颱風了！中央氣象局指出，熱帶性低氣壓於菲律賓南部群島生成，預計持續往西南前進，明日可能生成今年第23號颱風「科羅旺」，熱低壓或颱風的高層水氣將自周日逐漸增加、周一最多，屆時除北台灣受東北季風有雨外，中部山區、南部平地也會有零星降雨。由於水氣較多，周一下初雪機率較大。

氣象局預報員葉致均表示，熱帶性低氣壓將持續往西前進，強度不會太強，預計明日生成今年第23號颱風「科羅旺」，以目前預報來看不會登陸，將在靠近中南半島時就逐漸減弱。

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▲北台灣周末有雨。（圖／記者李毓康攝）

而東北季風持續增強，將影響到下周一，北部、東半部、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部大雨。到了周日，熱低壓或颱風的高層水氣逐漸增加，周一水氣最多，這兩天中南部的雲量都會增加，中部山區、南部平地則會有零星降雨。

由於東北季風冷空氣加上熱低壓或颱風水氣影響，下周一降雪機率較大，3500公尺以上高山有望降下初雪。根據氣象局資料顯示，玉山在1953年開始觀測紀錄後，最早下初雪時間落在1986年10月1日，最晚下初雪的時間則落在2019年12月20日。若下周一（21日）才下雪，就是玉山67年來最晚下雪的一次。

下周二、三東北季風減弱，是短暫的好天氣空檔，不過北部、東半部、恆春半島仍會有雨，宜蘭、花蓮則有局部大雨。下周四聖誕夜東北季風再度增強，不過這一波冷空氣水氣較少，聖誕夜北部、東半部有短暫陣雨，到了下周五聖誕節就剩下東半部有雨。