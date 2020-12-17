明白天回暖飆24°C！入夜後「急凍4天」探13°C　聖誕夜天氣出爐

▲明晚起受冷空氣影響北台灣溼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日受到東北季風影響，各地天氣涼冷，北台灣更是連日降雨。中央氣象局表示，明日東北季風減弱，北部白天高溫將回升至24度，不過明晚又有新的一波東北季風報到，到周一又會變得溼冷，預計周一清晨最冷，低溫約15度，空曠地區再低1到2度。下周二、三氣溫稍微回暖，到了下周四、也就是聖誕夜天氣再度轉冷。

氣象局預報員劉沛滕表示，未來一周受到兩波東北季風影響，明日是一個空檔，東北季風減弱，白天溫度明顯回升，北台灣高溫回升至21到24度，不過溫暖天氣持續不久，明晚受到另一波東北季風影響，溫度再度快速下降，但相比這一波東北季風，下一波冷空氣威力較弱。

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▲聖誕夜天氣型態將以乾冷為主。（圖／記者李毓康攝）

劉沛滕指出，下一波東北季風將自明晚影響至下周二清晨，且這一波冷空氣水氣較多，明晚到下周一北部、東半部雨勢較為明顯，預計下周一氣溫最低，低溫約15到16度。

下周二、三東北季風減弱，各地氣溫回升，北台灣高溫可達20度以上，不過到了下周四、也就是聖誕夜當日，又有另一波東北季風影響，不過這一波冷空氣水氣較少，僅基隆北海岸、東半部有雨，大台北地區雨勢較少，預計會以乾冷的天氣型態為主，低溫約16到17度。

▲周末天氣預報。（圖／氣象局） ※點圖放大