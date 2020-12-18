周末濕冷探15°C！下周「這2天」回暖好天氣　聖誕夜越晚越乾冷

▲氣象局統計指出，北台灣多處測站本月雨量創新高、日照量創新低。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

又要變冷了！中央氣象局表示，今晚開始東北季風逐漸增強，明起到下周二氣溫下降，早晚低溫約15度，冷空氣強度稍弱，周日、下周一南方雲系北移，中南部也會有雨。下周二、三東北季風減弱，各地高溫回升，不過到了下周四，也就是聖誕夜天氣又會轉冷，不過聖誕夜到聖誕節間水氣較少，降雨機率較低。

氣象局預報員葉致均表示，隨著東北季風增強，今晚開始到下周二天氣再度轉濕冷，明日早晚各地低溫約15到18度，高溫也比今日下降，北部約17到19度、中部到台南與花東22到24度、高屏25到26度。

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明日開始北台灣降雨機率增加，北部、東半部、恆春半島都會有雨，降雨熱區包括基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區，周日、下周一南方雲系北移，中南部雲量增加，南部、中部山區也會有雨。

▲明天開始北台灣再度轉濕冷。（圖／記者李毓康攝）

下周二、三東北季風減弱，有短短2天的好天氣空檔，屆時北台灣高溫可回暖到約20度，不過北部、東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，宜蘭、花蓮則有局部大雨，下周四聖誕夜有另一波東北季風增強，這一波冷空氣水氣較少，聖誕夜越晚水氣越少，北部、東半部有局部短暫雨，到了下周五聖誕節僅東半部有雨。

氣象局在臉書官網指出，未來2周雖然仍多是東北風影響的天氣，但第1周期中後至第2周期初，約莫聖誕節前後，天氣較穩定，另外接近跨年時的溫度有下降趨勢。

氣象局表示，統計12月1日到17日間各地日照時數及雨量，北部好幾個測站都為同期最少，雨量為同期最多，其中宜蘭的日照時數為1.6小時，較平均少了39.4小時，台北日照累積時數為4.3小時，較平均少了50.6小時。