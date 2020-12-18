北台灣又開始下雨！北北基宜「大雨特報」濕到發霉　一路下到28日

▲北台灣持續下雨。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局18日晚間9時45分發布大雨特報，受到東北季風增強，今晚至明（19日）基隆北海岸、宜蘭及北市山區有局部大雨。另外根據氣象局預報資料，一直到28日，北台灣仍會持續下雨，其他地區大多是多雲到晴。

「此雨綿綿無絕期……」中央氣象局「報天氣」臉書團小編發文，「各位知道嗎？宜蘭測站12月每一天都在下雨！甚至從11月27日起雨根本沒停過！相信住在基隆北海岸及宜蘭的朋友們應該跟小編一樣要發霉了吧。」雖然這2天北部降雨趨緩，不過又要開始下雨，溫度也會跟著下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象局資料，今晚（18日）至明天（19日）東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭持續降雨，其他地區維持多雲到晴。

溫度方面，高溫和今天（18日）相比略為下降，北台灣僅17～19度，整天感受較為濕涼，中部至台南及花東地區22～24度，高屏地區還是可以來到25、26度，至於低溫則變化不大，北台灣15度左右，其他地區16～18度。

到了20日、21日（下週日、下週一）北部、東半部及恆春半島持續有雨，南部及中部山區也有下雨機會；北台灣最低15度左右，最高僅16～19度，感受上較濕涼；其他地區16至18度，中部至台南及花東21～24度，高屏25度左右。

22日、23日（下週二、下週三）東北季風減弱，各地氣溫回升，北部、東半部及恆春半島仍有短暫雨，宜花有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

24日（下週四）東北季風再增強，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日（下週五）北部及東北部再轉涼，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。

26日、27日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，僅東半部有短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日東北季風再增強、北部及東北部再轉涼有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

►天然羽毛、台灣製造，雙人暖冬被特價800