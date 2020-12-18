一個台灣兩個世界！北宜「半個月降雨」破千毫米　這3地方雨量掛零

▲本月降雨分佈極端。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，北台灣迎來暫時的好天氣空檔。根據統計，12月1到15日間，大屯山區雨量多達1369毫米、宜蘭蘇澳1165毫米，分別是山區與平地的冠軍，然而台南、高雄、屏東沿海地區卻一滴雨都沒下，可說是一個台灣、兩個世界。

氣象專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，據統計，在12月1到15日間，各地累積的降雨量多寡分別是台北擎天1369毫米、宜蘭蘇澳1165毫米、新北瑞芳930毫米、宜蘭冬山822毫米、基隆市區584.9毫米、台北南港369.5毫米、雲林麥寮0.5毫米、澎湖馬公0.4毫米，而高雄岡山與屏東恆春則是累積雨量掛零。

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▲溫度走勢預測圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，這僅僅是半個月的雨量，可以累積至此非常誇張，但台南、高雄、屏東沿海地區卻一滴雨都沒下，可說是一個台灣、兩個世界。

今日受到東北季風減弱影響，北台灣雨勢稍停，甚至陽光露臉，不過「明天開始又是冷雨地獄」，周六到下周二將持續下雨，下周三降雨逐漸緩和，且北部、宜蘭將一路降溫，周一是最冷的時間點，最低溫約15度，不過竹苗以南一樣不會有雨。