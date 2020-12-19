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跨年台東擠爆！鐵路、公路、空運「加班車一覽」　道路管制點曝光

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▲▼張惠妹年底開唱。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹年底將於台東開唱，屆時人潮必定相當可觀。（圖／聲動娛樂提供）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，交通部因應藝人張惠妹回鄉舉辦「2021臺東跨年演唱會」，預期將有大量人潮進出臺東地區，已與主辦單位臺東縣政府研商聯外疏運及活動地點週邊交通管制，完成協調鐵公路及空運加開班次與規劃交通動線。

交通部指出，在公共運輸相對於西部較為缺乏之臺東地區，為因應民眾參與臺東跨年演唱會需要，因此已會同相關疏運單位提前佈署，審慎規劃運能。

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交通部提醒，多加利用大眾運輸，除可享受相關優惠措施外，亦可避免跨年後之勞累，影響行車安全。最後，為使民眾安心參加各項跨年活動，仍需確實依中央流行疫情指揮中心規定，保持社交距離及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩，共同防疫、健康跨年。

▲▼台東元旦大眾運輸規劃。（圖／交通部）

▲▼台東元旦大眾運輸規劃。（圖／交通部）

▲▼台東元旦交通管制規劃。（圖／交通部）※點圖放大

▲▼台東元旦大眾運輸規劃。（圖／交通部）


一、在鐵路運輸方面：
(一)針對前往臺東方向，交通部已請臺鐵局加開臺北(7:15、9:30、11:00)往臺東3列次、高雄(13:53)往臺東1列次共計4列次，再搭配原有定期班次（26列次），已符合臺東縣政府所預估約有15,292人次使用鐵路運輸之需要。
(二)針對散場時段亦要求臺鐵局加開列車，協助民眾返家：
1、凌晨時段：臺東(2:30)往玉里及臺東(2:20)往大武區間車各1列次。
2、早上時段：臺東(6:15)往樹林及臺東(6:48)往新左營對號列車各1列次
(三)另於臺東站備妥區間車預備編組（EMU500型），可因應散場時段旅客人潮，機動加開列車。
(四)為慶祝南迴鐵路電氣化通車及鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，臺鐵局自109年12月23日起至110年1月3日止，提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠。

二、在公路運輸方面：
(一)臺東市區公路客運部分，尖峰時間加密為每30分鐘一班次：
1、往返臺東轉運站及臺東火車站【8172】路線增開6班次。
2、往返臺東轉運站及臺東機場【8128】路線增開6班次。
3、往返臺東轉運站及知本森林遊樂區(經知本火車站)【8129】路線增開10班次。
(二)增開高雄─臺東直達臨時公路客運路線，在元旦假期間原則每日往返4班次，票價優惠刻正評估中。
(三)臺東在地有腳部分，搭乘公路客運前往臺東地區可持客運票根至12家指定租賃業者享汽車最高折200元、機車折50元的租車優惠。

三、在空運方面，交通部請民航局因應臺東跨年演唱會，已協調航空公司增開臺北-臺東加班機及放大機型，共計16架次，增加1,256個座位數，不過在12月30日、12月31日臺北往臺東及1月3日臺東往臺北方向，目前已訂位客滿。

四、在道路管制方面：
(一)由於臺東跨年演唱會會場鄰近省道台11線，公路總局已規劃替代路線(台9線-台11乙線)及配合設置標誌導引牌面，以利非前往會場之民眾避開車多路段。
(二)另公路總局已配合臺東縣政府4處停車場規劃需求，協助整地。
(三)為再協助臺東縣政府規劃跨年演唱會周遭交管措施，交通部亦責請運輸研究所與臺東縣政府協商，並就其專業提供相關交管規劃意見，如外地車輛進入市區之攔截與當日演唱會舉行前，分階段進行交通管制等措施，詳請聯結臺東縣政府跨年晚會專區：http://www.taitung.gov.tw/ccl/cp.aspx?n=FB8A2FB7A5A5BDDA&themesite=BAA86C8F16BADDE6。

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