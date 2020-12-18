走雪隧「時速65km↓」龜速車　12/30起公告車牌！恐再吃6千罰單

▲行經雪隧時速過低就會被公告車牌號碼。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

每逢連假周末，國道5號雪山隧道經常出現塞車車流，若再出現龜速車輛，對於隧道塞車狀況可說是雪上加霜。交通部高公局將自12月30日起，於雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，只要車輛在未壅塞時段時速低於65公里，並與前車距離超過120公尺，就會於路旁顯示車牌號碼。

高公局副局長吳木富日前曾表示，由於雪隧有時會出現車速較慢的車輛，對於整體車流影響甚巨，以往都是靠著雪隧監控人員，透過監視電視加以廣播車牌提醒駕駛，為了提升效率，高公局計畫建置車牌自動辨識系統，自動告知用路人。

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高公局今日指出，將自12月30日起，於雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，透過資訊可變標誌顯示慢速車之部分車號，提醒該車輛駕駛人在速限範圍內加速行駛，不要當路隊長。

▲雪隧三處試辦示警系統。（圖／高公局）

高公局表示，該試辦案係規劃於國道5號雪山隧道北向18K+273 (彎道段)、19K+672 (直線段)及26K+680 (入口段)等3處外側車道設置本系統，透過上游所增設車牌辨識系統，結合環路線圈車輛偵測器收集車速及車距等交通資料，用以偵測正常車流下之慢速車輛。

當偵測到車輛車速低於65公里/小時(雪山隧道最低速限為70公里/小時)，且與前車間距超過120公尺時，則於下游之資訊可變標誌顯示該部車輛車號後4碼，用以提醒該駕駛人適當加速行駛，勿影響後方車輛通行。另高公局將持續蒐集分析本系統所偵測之慢速車牌資料，以利日後進行資料比對應用。

高公局提醒，該慢速車示警系統不會作為執法取締依據，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛之車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以新臺幣3,000到6,000元罰鍰。