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癌症照護不離不棄　台大醫院雲林分院獲政府服務獎

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▲國發會第三屆政府服務獎17日舉行頒獎典禮，臺大雲林分院參賽，腫瘤醫學中心榮獲國家最高榮譽「政府服務獎」的肯定。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國發會第三屆政府服務獎17日舉行頒獎典禮，台大雲林分院參賽，腫瘤醫學中心榮獲國家最高榮譽「政府服務獎」的肯定。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家發展委員會17日舉行第三屆政府服務獎頒獎典禮，台大醫院雲林分院以「守護大雲林的癌症照護 你農我儂 不離不棄」主題參賽，腫瘤醫學中心榮獲國家最高榮譽「政府服務獎」的肯定，院長黃瑞仁率領團隊領獎，由行政院長蘇貞昌手中接下獎座，行政院長蘇貞昌特別鼓勵雲林分院團隊，並對醫院發展深表期許。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，腫瘤醫學中心同仁跨團隊合作，從疾病的篩檢、診斷、跨領域共同治療到病友會、安寧緩和，提供了大雲林地區癌症病友的高品質醫療及感動的服務，歷經同仁十多年來的胼手胝足、一步一腳印的努力，腫瘤醫學中心繼2018年獲得醫策會「特色中心」的肯定後，又再次獲得國家發展委員會「政府服務獎」的肯定。

院長黃瑞仁指出，2005年前大雲林地區只有每週由台大總院派遣南下支援的腫瘤科醫師與血液科醫師共兩位，當時罹癌民眾於本院治療比例不到3成。雲嘉南地區又屬高癌症比例，2019年雲林縣惡性腫瘤每十萬人口死亡率為293.9人，遠高於台灣地區惡性腫瘤每十萬人口死亡率的平均數212.9人。

而台大醫院雲林分院腫瘤醫學中心團隊，克服農業縣偏鄉挑戰：發公文予各機關單位並私下訪問聯繫，共同致力於癌症篩檢；升級個管服務主動關懷；串聯安心雲林e院聯網及遠距諮詢網等六大網絡及擴展癌症四大病友會，打破雲林無病友會窘境；同時，本院亦為縣內唯一安寧甲類及乙類訓練醫院，完善的安寧照護，鼓勵病人及家屬能及時道謝、道愛、道歉與道別。

院長黃瑞仁院長說，雲林分院腫瘤醫學中心今年新添購直線加速器及成立正子造影中心，均為國內頂級的醫療設備，院方對於腫瘤醫學中心之醫師更是採取薪資保障及其它福利措施，將醫療人才留在雲林，因腫瘤病人病情相對複雜，醫師需要花費許多時間來好好擬訂每一位病友的治療計劃，才能提供正確及優質的醫療。

▲國發會第三屆政府服務獎17日舉行頒獎典禮，臺大雲林分院參賽，腫瘤醫學中心榮獲國家最高榮譽「政府服務獎」的肯定。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院院長黃瑞仁率領團隊領獎，由行政院長蘇貞昌手中接下獎座，行政院長蘇貞昌特別鼓勵雲林分院團隊，並對醫院發展深表期許。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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