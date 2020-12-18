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雲林區漁會漁產推廣26日登場...200桌烏魚大餐搶訂一空：料好實在

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▲烏魚子料理方式最簡單的即是使用58度高粱點火炙燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲烏魚子料理方式最簡單的即是使用58度高粱點火炙燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量全國最多，雲林區漁會每年舉辦烏魚子評鑑，促進烏魚子加工品質上升，成功塑造雲林品質優良形象，帶動地方經濟及增加漁村就業機會，雲林區漁會推展地方產業文化，將於26日舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動及年度烏魚展售促銷，而推出200桌的烏魚大餐已被秒殺訂光。

每年冬至前後十天是烏魚盛產旺季，然而近幾年受天候影響，致使本地沿海野生烏魚數量逐漸減少，遂帶動養殖烏魚產業興起。在漁民不斷提升養殖技術，加上以養生健康概念為主、進而製作出低鹽低鈉烏魚子，其口味已能迎合大眾，媲美野生烏魚子。

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▲烏魚子料理方式最簡單的即是使用58度高粱點火炙燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年的烏魚子在口感、外型上品質非常高，是近幾年難得一見的高品質。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會為了提升養殖烏魚技術,以及推展地方產業文化，將於22日辦理優質烏魚子評鑑比賽，26日上午另於箔子寮漁港直銷中心廣場，舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，並在直銷中心一樓辦理109年度烏魚展示展售品嚐促銷活動，提供來賓品嚐。活動除頒發魚子評鑑表揚、豐富節目表演及各項促銷活動外，還推出200桌烏魚大餐。惟可惜的是每年推出每桌五千元的烏魚大餐因料好實在，一推出即被秒殺搶訂一空。

▲烏魚子料理方式最簡單的即是使用58度高粱點火炙燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在漁民不斷提升養殖技術，加上以養生健康概念為主進而能製作出低鹽、低鈉品質優良的烏魚子，其口味已能迎合大眾口味媲美野生烏魚子。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年的烏魚子在口感、外型上品質非常高，是近幾年難得一見的高品質，無論是自己吃或是送禮都很適宜，而烏魚季產業文化活動已邁入第14年，在雲林區漁會推動地方產業下，提升雲林沿海在地烏魚特產素質，並開創銷售管道,希望藉由活動的推動將高品質烏魚子與國人分享，共創雙贏。

▲烏魚子料理方式最簡單的即是使用58度高粱點火炙燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年推出200桌每桌五千元的烏魚大餐因料好實在，一推出即被秒殺搶訂一空。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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