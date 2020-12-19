　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市YouBike 2.0啟用！40站270輛上路　前30分鐘免費再抽5千禮券

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉市YouBike 2.0公共自行車今啟用營運 祭出月抽五千禮券等多重好康優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉市YouBike 2.0公共自行車啟用營運，祭出月抽五千禮券等多重好康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統正式啟用營運，第一階段提供40站點，共270輛車的便利服務。即日起至2021年3月31日止，提供前30分鐘免費，市府更祭出每月再抽5千元禮券與拍騎抽好禮優惠活動！啟用儀式上，市長黃敏惠與現場貴賓現場騎乘YouBike 2.0繞行願景館廣場一圈，正式宣告YouBike 2.0抵嘉啦!預計將於2021年4月完成其餘場站建置，全市公共自行車目標建置至少50處場站，提供750台車營運。微笑單車公司董事長劉金標、執行董事劉麗珠、總經理何友仁、市議會議員、里長、市府各局處首長等也一同見證這一刻。

「用心佈建最後一哩路，創造品牌價值才是最可貴的。」市長黃敏惠表示，嘉義市大眾運輸公共自行車系統的最後一哩路開始要上路了，YouBike夢終於美夢成真！感謝微笑單車YouBike 2.0劉金標董事長的團隊進駐，讓整個嘉義市變得更時尚，變得更幸福；更感謝市議會支持通過預算。繼低底盤電動公車之後，在地民眾與外來遊客多了一個新選擇，每個點都有值得深入漫遊的好地方，而市府以大數據優劃設點，更祭出多重好康優惠鼓勵騎乘。也期待未來擴展設點密度，讓YouBike 2.0成為生活的日常，打造智慧、共享、環保的好城市。

▲▼ 嘉市YouBike 2.0公共自行車今啟用營運 祭出月抽五千禮券等多重好康優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲準備試乘出發 。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉金標談到，微笑單車設計功能不斷提升，公共自行車才是智慧城市的體現，YouBike可活絡整個城市變成友善城市，他也建議後續可增加設點密度，提升方便性。

市府交通處指出，於營運初期為推廣民眾認識及騎乘，微笑單車公司推出好禮月月抽活動，「騎越多次，中獎機率越高！」即日起至2021年3月31日止，搭配YouBike 2.0抵嘉活動，加碼推出月抽5千禮券大優惠！只要於嘉義市各站點租借YouBike 2.0，每借車達5次即可享有1次的抽獎機會，借10次則享有2次抽獎機會(依此類推)。獎品除了有全聯禮券之外（5千元禮券月抽3名，500元禮券月抽30名），更將送出YouBike 2.0紀念一卡通(每月100名)。

▲▼ 嘉市YouBike 2.0公共自行車今啟用營運 祭出月抽五千禮券等多重好康優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠騎乘YouBike 2.0 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，交通處與微笑單車公司合作推出「拍騎抽微笑好禮」活動，民眾只要在嘉義市各站點租借YouBike 2.0，並與YouBike車輛合照上傳至FB「YouBike嘉義粉絲團」指定貼文下方留言標記2位好友，並標註「#YouBike 2.0抵嘉啦!」就有機會獲得YouBike周邊商品。詩人渡也特別邀你一起騎YouBike追夢，渡也親自為嘉義市YouBike 2.0作一首詩，詩名為《YouBike夢》，內文寫道，「每一顆宇宙星球都有夢，每一個國家都有夢，每一座台灣城市都有夢，每一位嘉義市民都有夢，每一輛YouBike都愛追夢。」

▲▼ 嘉市YouBike 2.0公共自行車今啟用營運 祭出月抽五千禮券等多重好康優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義車站前場站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

交通處提醒民眾，「YouBike停放區」禁止停放其他車輛，並自即日起生效。其餘停放之汽機車，將依《道路交通管理處罰條例》與《道路交通標誌標線號誌設置規則》等移置；其餘慢車將依《占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法》進行移置。民眾可下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP https://reurl.cc/d5YOv6進行註冊及查詢站點位置，一人最多可註冊5張電子票證，包括一卡通或悠遊卡，只要之前註冊過就全國通用，也支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾掌握即時資訊，操作更方便！

ET快訊
兒台大打球成植物人！他用1000帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創
特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」
快訊／北投11歲女童13樓墜落　送醫搶救不治亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦女情緒不穩深夜駕車外出 白河警全方位漏夜搜尋援助

屏東車城落山風藝術季　34組風動藝術曝...走訪海口小鎮逆風之旅

嘉市YouBike 2.0啟用！40站270輛上路　前30分鐘免費再抽5千禮券

癌症照護不離不棄　台大醫院雲林分院獲政府服務獎

新北瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章驚豔全場

享瘦！天晟醫院首辦「減重代謝研討會」　開啟健康減重輕生活

新北市圖金山分館創客工坊　憑借閱證免費借工具印製「專屬潮T」

北海岸首例！萬里野柳地質公園　文資法審議通過「自然地景」

萬里野柳假日活蟹市集　新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食

罷王三階出擊官方宣傳片上架　12/20「貪食蛇機車遊行」

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

大學情侶存錢吃「火鍋界LV」慶生　女友遭老鼠鑽褲管！業者閉館2天

婦女情緒不穩深夜駕車外出 白河警全方位漏夜搜尋援助

屏東車城落山風藝術季　34組風動藝術曝...走訪海口小鎮逆風之旅

嘉市YouBike 2.0啟用！40站270輛上路　前30分鐘免費再抽5千禮券

癌症照護不離不棄　台大醫院雲林分院獲政府服務獎

新北瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章驚豔全場

享瘦！天晟醫院首辦「減重代謝研討會」　開啟健康減重輕生活

新北市圖金山分館創客工坊　憑借閱證免費借工具印製「專屬潮T」

北海岸首例！萬里野柳地質公園　文資法審議通過「自然地景」

萬里野柳假日活蟹市集　新北自家漁船限定「萬里蟹」螃蟹x美食

罷王三階出擊官方宣傳片上架　12/20「貪食蛇機車遊行」

鵝肉口感絕佳卻超貴！內行揭成本價...遇「關鍵時期」直接破產

鐮刀砍友11刀！東勢雞農「假扮目擊者」報警：他全身是血…下場曝

曝最新病況！喝流質食物+觀察心臟　沈智慧預告「我會回去的」

暴龍「北國變南國」！帶2019冠軍旗掛新家　主帥讚：有家的感覺

蘇偉碩反萊豬挨告疑遭「茶水表」　馬英九：非常恐怖的事情

男性也有更年期！性慾低體力差勃起不堅　速就醫擺脫不適

超前部署防老化！年過40是關鍵　慈濟教您用食物和運動保健康

巨蟒纏身！潘君侖首次代班外景「浮現人生跑馬燈」

13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

拿安眠藥遭拒！男大鬧急診室…嗆警：檢舉你們　對警車吐口水洩憤

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

新北市圖金山分館創客工坊

瑞芳國中學子展才藝　火車站前飄交響樂章

野柳地質公園文資法審議通過「自然地景」

萬里野柳假日活蟹市集　自家漁船限定「萬里蟹」

享瘦！天晟醫院首辦減重代謝研討會

嘉義市國際管樂節18日登場

即／基隆驚傳路塌了！湧水淹成小河

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

罷王三階出擊　12/20貪食蛇機車遊行

遭轟彰化違章冠全台　縣府回擊

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

父突離世3子無力處理後事　警+善團捐助

更多熱門

相關新聞

嘉義市首座滑草場+大滑梯啟用

嘉義市首座滑草場+大滑梯啟用

嘉義又有新景點！嘉義市政府打造室內首座滑草場與星光大滑梯，從即日起正式啟用，寬敞的滑草場與溜滑梯讓大人小孩都能盡情玩，一旁還有燈光水舞秀，市府也提醒，設施禁止5歲以下孩童使用，5至12歲也必須在家長陪同下才能玩。

嘉義市養2百貨公司！網曝「不怕倒」真相

嘉義市養2百貨公司！網曝「不怕倒」真相

嘉義縣市幸福指數差很大　網分析：無解

嘉義縣市幸福指數差很大　網分析：無解

富邦捨棄燕巢　明年春訓落腳嘉義

富邦捨棄燕巢　明年春訓落腳嘉義

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪冠

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪冠

關鍵字：

YouBike嘉義市公共自行車

讀者迴響

熱門新聞

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

秀英直接回答：少女時代是8人

《型男大主廚》古錐師愛女輕生 「妳好殘忍」

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

快訊／林書豪重返NBA加盟勇士

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面