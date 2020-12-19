嘉市YouBike 2.0啟用！40站270輛上路　前30分鐘免費再抽5千禮券

▲▼ 嘉市YouBike 2.0公共自行車啟用營運，祭出月抽五千禮券等多重好康 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統正式啟用營運，第一階段提供40站點，共270輛車的便利服務。即日起至2021年3月31日止，提供前30分鐘免費，市府更祭出每月再抽5千元禮券與拍騎抽好禮優惠活動！啟用儀式上，市長黃敏惠與現場貴賓現場騎乘YouBike 2.0繞行願景館廣場一圈，正式宣告YouBike 2.0抵嘉啦!預計將於2021年4月完成其餘場站建置，全市公共自行車目標建置至少50處場站，提供750台車營運。微笑單車公司董事長劉金標、執行董事劉麗珠、總經理何友仁、市議會議員、里長、市府各局處首長等也一同見證這一刻。

「用心佈建最後一哩路，創造品牌價值才是最可貴的。」市長黃敏惠表示，嘉義市大眾運輸公共自行車系統的最後一哩路開始要上路了，YouBike夢終於美夢成真！感謝微笑單車YouBike 2.0劉金標董事長的團隊進駐，讓整個嘉義市變得更時尚，變得更幸福；更感謝市議會支持通過預算。繼低底盤電動公車之後，在地民眾與外來遊客多了一個新選擇，每個點都有值得深入漫遊的好地方，而市府以大數據優劃設點，更祭出多重好康優惠鼓勵騎乘。也期待未來擴展設點密度，讓YouBike 2.0成為生活的日常，打造智慧、共享、環保的好城市。

▲準備試乘出發 。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉金標談到，微笑單車設計功能不斷提升，公共自行車才是智慧城市的體現，YouBike可活絡整個城市變成友善城市，他也建議後續可增加設點密度，提升方便性。

市府交通處指出，於營運初期為推廣民眾認識及騎乘，微笑單車公司推出好禮月月抽活動，「騎越多次，中獎機率越高！」即日起至2021年3月31日止，搭配YouBike 2.0抵嘉活動，加碼推出月抽5千禮券大優惠！只要於嘉義市各站點租借YouBike 2.0，每借車達5次即可享有1次的抽獎機會，借10次則享有2次抽獎機會(依此類推)。獎品除了有全聯禮券之外（5千元禮券月抽3名，500元禮券月抽30名），更將送出YouBike 2.0紀念一卡通(每月100名)。

▲市長黃敏惠騎乘YouBike 2.0 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，交通處與微笑單車公司合作推出「拍騎抽微笑好禮」活動，民眾只要在嘉義市各站點租借YouBike 2.0，並與YouBike車輛合照上傳至FB「YouBike嘉義粉絲團」指定貼文下方留言標記2位好友，並標註「#YouBike 2.0抵嘉啦!」就有機會獲得YouBike周邊商品。詩人渡也特別邀你一起騎YouBike追夢，渡也親自為嘉義市YouBike 2.0作一首詩，詩名為《YouBike夢》，內文寫道，「每一顆宇宙星球都有夢，每一個國家都有夢，每一座台灣城市都有夢，每一位嘉義市民都有夢，每一輛YouBike都愛追夢。」

▲嘉義車站前場站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

交通處提醒民眾，「YouBike停放區」禁止停放其他車輛，並自即日起生效。其餘停放之汽機車，將依《道路交通管理處罰條例》與《道路交通標誌標線號誌設置規則》等移置；其餘慢車將依《占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法》進行移置。民眾可下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP https://reurl.cc/d5YOv6進行註冊及查詢站點位置，一人最多可註冊5張電子票證，包括一卡通或悠遊卡，只要之前註冊過就全國通用，也支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾掌握即時資訊，操作更方便！