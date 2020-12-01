幸福指數調查出爐　嘉義縣市像「天堂地獄」...網專業分析：無解

▲嘉義市火車站前沉睡大白熊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

由經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，在30日公布最新調查結果並首度公布「地方政府施政滿意度」排行榜，其中嘉義市以68.52分的幸福指數奪下冠軍寶座，而隔壁的嘉義縣卻以27.50分慘居「倒數第一」。就有網友提問，明明就在隔壁，兩個縣市的幸福感有差這麼多嗎？

網友在PTT的Gossiping板上發文指出，看了一下今天公布的幸福指數，嘉義市大黑馬拿了第1名，然而隔壁的嘉義縣卻天差地遠，「嘉義到底是個怎樣的地方？大學同學是嘉義人，他都跟我說騎山豬上學，除此之外還有嗎？」

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依據「2020縣市幸福指數大調查」資料顯示，嘉義市在縣市幸福指數達總分68.5分，今年的民調各項成績總排名為全台第一，加上政府統計數據普遍表現佳(位居縣市排名第7名)，是勇奪幸福縣市冠軍的主因。

對此，有網友分析，「嘉義市很多有錢人，嘉義縣就是鄉下」、「嘉義縣沒什工作機會吧」、「雲林麥寮、台南南科，中間嘉義沒有」、「人口老化很嚴重的縣市」、「就都老人，哀」、「嘉義市小而熱鬧，機能不錯，但嘉義縣真的很慘」、「以前在嘉義唸書，嘉義縣市發展差距非常非常大」。

還有網友認為，嘉義縣市合併也不夠格升直轄市，但要嘉義市併入嘉義縣則嘉義市一定反對，所以就無解啦。