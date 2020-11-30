縣市幸福指數大調查　嘉義市奪全台第一名

▲嘉義市長黃敏惠(右4)、新竹市長林智堅(左3)、桃園市長鄭文燦(右3)等人出席城市幸福指數調查。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟日報與台灣人壽共同主辦的「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，30日在台北喜來登大飯店公布結果，並首度公布「地方政府施政滿意度」排行榜。嘉義市今年勇奪全台幸福城市第一名。新竹市名列第二，第三至五名依序是桃園市、台北市、新竹縣。

▲縣市幸福指數調查結果揭曉，嘉義市勇奪幸福城市第一名，市長黃敏惠發表談話。（圖／嘉義市政府提供）

「政府的態度，決定人民的幸福。」嘉義市長黃敏惠感動又感性地分享打造幸福城市的秘訣，她指出，嘉義市雖然沒有科學園區與工業區，也沒有六都的豐富資源，但投注無限心力於人文、教育、藝術、觀光。嘉義市面對困境，以永不放棄的KANO精神找到定位，終於擦亮城市品牌，並以樂天知命，努力拚搏的精神，被大家肯定，這就是一種幸福。

依據「2020縣市幸福指數大調查」資料顯示，嘉義市在縣市幸福指數達總分68.5分，今年的民調各項成績總排名為全台第一，加上政府統計數據普遍表現佳(位居縣市排名第7名)，是勇奪幸福縣市冠軍的主因。在民意調查結果部分，嘉義市總分高達80.9分，表現優異的項目有居住條件(10分)、家庭經濟(10分)、教育成就 (10分)，這幾項市民滿意度均排名第一，為全台最高；工作生活平衡(9.72分)與個人安全滿意度(6.51分)也名列前茅。

黃敏惠在兩年前再度接任市長後，積極開創城市美學工程，以設計思維融入政策治理，並以城市建設大幅改善民眾的居住條件，進而帶動競爭力與經濟力。建構綠色運輸城市，推出百分百電動公車城市、環市自行車路網及公共自行車。

另外，首創國中小全面裝設冷氣與新風換氣系統；投入經費打造特色化公園再升級；導入科技執法守護市民；推動健康篩檢與高齡友善城市；運用大型活動與產業品牌進駐，再拚經濟高峰。日環食活動超過30萬觀賞人潮來到嘉義市，創造4億多商機、光織影舞光影藝術展吸引超過80萬人次、嘉義市購物節發票登錄金額就超過2億2,600萬元，都吸引大量的人潮與商機，讓市民幸福感大大提升。而嘉義市「營利事業銷售額」在108年再創歷史新高，達2,312 億，一舉突破103年2,258 億元的歷史高點。「家庭可支配所得」在102年第1次突破百萬元後，再度於108年站上百萬元的門檻。

今年是經濟日報連續第九年舉辦縣市幸福指數大調查，可說是各縣市執政團隊的施政成績總體檢。此項調查綜合「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成比重，綜合計算出「幸福指數」。今日包括嘉義市長黃敏惠、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚等人都出席發布記者會。