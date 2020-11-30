　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪全台第一名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲縣市幸福指數調查結果揭曉，嘉義市勇奪幸福城市第一名。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠(右4)、新竹市長林智堅(左3)、桃園市長鄭文燦(右3)等人出席城市幸福指數調查。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟日報與台灣人壽共同主辦的「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，30日在台北喜來登大飯店公布結果，並首度公布「地方政府施政滿意度」排行榜。嘉義市今年勇奪全台幸福城市第一名。新竹市名列第二，第三至五名依序是桃園市、台北市、新竹縣。

▲縣市幸福指數調查結果揭曉，嘉義市勇奪幸福城市第一名。（圖／嘉義市政府提供）

▲縣市幸福指數調查結果揭曉，嘉義市勇奪幸福城市第一名，市長黃敏惠發表談話。（圖／嘉義市政府提供）

「政府的態度，決定人民的幸福。」嘉義市長黃敏惠感動又感性地分享打造幸福城市的秘訣，她指出，嘉義市雖然沒有科學園區與工業區，也沒有六都的豐富資源，但投注無限心力於人文、教育、藝術、觀光。嘉義市面對困境，以永不放棄的KANO精神找到定位，終於擦亮城市品牌，並以樂天知命，努力拚搏的精神，被大家肯定，這就是一種幸福。

依據「2020縣市幸福指數大調查」資料顯示，嘉義市在縣市幸福指數達總分68.5分，今年的民調各項成績總排名為全台第一，加上政府統計數據普遍表現佳(位居縣市排名第7名)，是勇奪幸福縣市冠軍的主因。在民意調查結果部分，嘉義市總分高達80.9分，表現優異的項目有居住條件(10分)、家庭經濟(10分)、教育成就 (10分)，這幾項市民滿意度均排名第一，為全台最高；工作生活平衡(9.72分)與個人安全滿意度(6.51分)也名列前茅。

黃敏惠在兩年前再度接任市長後，積極開創城市美學工程，以設計思維融入政策治理，並以城市建設大幅改善民眾的居住條件，進而帶動競爭力與經濟力。建構綠色運輸城市，推出百分百電動公車城市、環市自行車路網及公共自行車。

另外，首創國中小全面裝設冷氣與新風換氣系統；投入經費打造特色化公園再升級；導入科技執法守護市民；推動健康篩檢與高齡友善城市；運用大型活動與產業品牌進駐，再拚經濟高峰。日環食活動超過30萬觀賞人潮來到嘉義市，創造4億多商機、光織影舞光影藝術展吸引超過80萬人次、嘉義市購物節發票登錄金額就超過2億2,600萬元，都吸引大量的人潮與商機，讓市民幸福感大大提升。而嘉義市「營利事業銷售額」在108年再創歷史新高，達2,312 億，一舉突破103年2,258 億元的歷史高點。「家庭可支配所得」在102年第1次突破百萬元後，再度於108年站上百萬元的門檻。

今年是經濟日報連續第九年舉辦縣市幸福指數大調查，可說是各縣市執政團隊的施政成績總體檢。此項調查綜合「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成比重，綜合計算出「幸福指數」。今日包括嘉義市長黃敏惠、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚等人都出席發布記者會。

ET快訊
「自製震樓神器」撞天花板男子身分曝！是上市大廠總經理
奧萬大翻車死者妻不知夫已亡　重傷拜託醫護「聯絡我老公」
快訊／男大生139線死亡彎道失控　自撞行道樹慘死
600負評全消失　嗆外送員炸雞店「升級4星」網氣炸再出征
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

啟動秋冬防疫專案　中市府：12月1日起進市府全程戴口罩

幸福指數全國第二超越六都　林智堅：市民小事是市府大事

「秋冬防疫專案」12月1日上路　進出八大類場所應戴口罩

縣市幸福指數大調查！花蓮施政滿意度全國第四　非六都第二

嘉義太保工廠29日大火竄濃煙　環保局實地監控空氣品質

台南市民進黨籍里長赴總統府　為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

車站前佝僂老人迷途跳針說「要找兒子」　雲林警耐心詢資助返家

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪全台第一名

國際碳揭露專案A級城市　台南市連續兩年蟬連獲肯定

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

啟動秋冬防疫專案　中市府：12月1日起進市府全程戴口罩

幸福指數全國第二超越六都　林智堅：市民小事是市府大事

「秋冬防疫專案」12月1日上路　進出八大類場所應戴口罩

縣市幸福指數大調查！花蓮施政滿意度全國第四　非六都第二

嘉義太保工廠29日大火竄濃煙　環保局實地監控空氣品質

台南市民進黨籍里長赴總統府　為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

車站前佝僂老人迷途跳針說「要找兒子」　雲林警耐心詢資助返家

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪全台第一名

國際碳揭露專案A級城市　台南市連續兩年蟬連獲肯定

徐生明盃／福林朱品睿旅外特殊經歷　疫情返台抱「美」夢

台北101觀景台推免費參觀「VIP空間」　公佈跨年開趴票價1500元　

林家花園推應景實境解謎遊戲　串起府中雙城歡樂聖誕

秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

星卉直播被陳昭榮罵哭！賭氣「自立門戶」2個月慘賠百萬

哥哥姊姊結婚了！德牧幫迎娶「送蘋果」　秋田婚禮當花童

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

為學滑冰舉家從北京搬回台灣　10歲劉孟淵天天苦練拚國手

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

秋冬專案明上路！進出桃機強制戴口罩　入境、轉機要附核酸報告

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

中捷停駛10天　檢測結果出爐！

陳睿生遞補議員　鄭文燦頒發當選證書

台南城市音樂節結合森山市集活動逾10萬人

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

參選總統或北市長　鄭文燦：現專心做市長

嘉義縣大潭失智照顧據點成果展

台女南韓遭酒駕撞亡驚恐畫面曝　雙親心碎

嘉義市YouBike 2.0啟動　50場站750輛進駐

台南單親媽絕望求助！在地人揭真相

電視劇組取景　徐榛蔚探班送在地小吃

縣議員江維屏　30日宣誓就任

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

更多熱門

相關新聞

嘉義市推餐飲安全分級制　184家業者通過評核

嘉義市推餐飲安全分級制　184家業者通過評核

為了讓市民及遊客來到嘉義用餐放心，嘉義市近年來大力推動餐飲分級，業者須通過食品衛生安全層層評核才能獲獎，被視為餐飲業的「奧斯卡獎」。為鼓勵得獎業者持續向前邁進，今年更首推「金質獎」，頒獎表揚連續兩屆獲得優級的業者。

嘉義市文化局音樂廳重新啟用

嘉義市文化局音樂廳重新啟用

嘉市引進YouBike

嘉市引進YouBike

黃敏惠頂安宮祝壽觀音佛祖

黃敏惠頂安宮祝壽觀音佛祖

嘉義市解水荒　水資中心提供回收水供民眾取用

嘉義市解水荒　水資中心提供回收水供民眾取用

關鍵字：

縣市幸福指數大調查嘉義市黃敏惠

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面