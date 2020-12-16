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2020靈鷲山水陸空法會送聖　侯友宜親臨供燈為民祈福

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▲2020靈鷲山水陸空法會送聖 侯友宜親臨供燈為民祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲2020靈鷲山水陸空法會送聖。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年靈鷲山水陸空大法會於12月9日正式啟建，全程佛事持續至16日，共8天7夜，皆由具德清淨的出家眾帶領念誦，圓滿菩提之道，相當殊勝。16日新北市長侯友宜也至桃園巨蛋體育場參與法會，與心道法師一同進入法壇供燈、唸讀祈福祝禱文，為民祈福。

侯友宜表示，靈鷲山開山37年來，長期推動社會教化事業，感謝靈鷲山佛教教團與開山住持心道法師在人心浮動、社會不安的時代，為社會注入安定的力量，同時每年遵循古制及傳統科儀，秉持慈願辦理水陸空大法會庇佑臺灣，也讓眾生得到淨化、離苦得樂、轉識成智。

▲2020靈鷲山水陸空法會送聖 侯友宜親臨供燈為民祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜親臨供燈為民祈福。

靈鷲山開山住持心道法師表示，水陸空大法會是佛教中盛大莊嚴的超渡法會，自1994年啟建第一場迄今已是第27屆，透過法會為亡者超度、讓生者能順心如意，並對天地萬物心懷感念、對身邊親人表達感恩，同時追思祭祀歷代祖先，凝聚眾人善念，化成慈悲善種子，遍滿人間，使善行福澤綿延不絕。

16日「送聖」為水陸空法會中最重要佛事之一，即「聖眾請歸雲路，六道眾生往生淨土」，在念佛引導聲中，由主法、正表、副表法師帶領奉送，分兩路將牌位收放到西方船上，中午時分，將西方船引至會場外燒化，象徵亡靈都乘船往生西方極樂世界。

▲2020靈鷲山水陸空法會送聖 侯友宜親臨供燈為民祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲靈鷲山水陸空法會現場莊嚴殊勝。

今年因新冠肺炎疫情，許多海外信眾無法親臨現場，特別增設線上共修平台，讓無法親臨現場的信眾，能一同參與、齊聲念佛。法會隆重儀軌，更結合社會善行愛心贊普，將自十方募集來的物資，轉贈給急需的弱勢族群，傳達法會的佈施精神，勸發菩提心。

民政局長柯慶忠表示，靈鷲山向為新北市府績優宗教團體表揚的對象，長期扮演心靈寄託和社會公益角色，並藉此活動提升社會對人性關愛的良善循環，庇佑國泰民安、安居樂業。

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