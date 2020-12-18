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「火神護祐、平安祈福」　消防燈籠繪畫比賽啟動

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▲台南市消防局第七大隊結合祀典武廟的「火德星君」辦理防範火災、護佑平安、祈福點燈之消防燈籠繪畫比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊結合祀典武廟的「火德星君」辦理防範火災、護佑平安、祈福點燈之消防燈籠繪畫比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區屬古蹟重鎮，其中更有9大國定古蹟，台南市消防局第七大隊為了推廣古蹟防災及市民防火意識，特別結合祀典武廟的「火德星君」辦理防範火災、護佑平安、祈福點燈之消防燈籠繪畫比賽，同時也藉由火德星君的意象，結合住宅用火災警報器，來提升市民裝設意願，達到防火宣導效果。

台南市消防局第七大隊於18日在祀典武廟，與主任委員林培火、副主任委員佘水木及廟方各委員的共襄盛舉下，宣布「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽活動正式啟動。

在地的國中、國小及幼兒園等學校即日起可至祀典武廟、消防局中正分隊（中正路2號）或第七大隊部（南門路273號），領取空白燈籠及報名表，繪製完請於2021年1月10日前統一送回中正分隊。

▲台南市消防局第七大隊結合祀典武廟的「火德星君」辦理防範火災、護佑平安、祈福點燈之消防燈籠繪畫比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，祀典武廟內祭祀的火德星君，即民間俗稱的「火神爺」，又稱火天金剛，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君祈求庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，非常感謝祀典武廟肯與消防隊共同辦理這次活動，藉由廟方魅力更能吸引民眾參與這麼別具意義的消防燈籠繪畫活動，共同提升市民朋友的防火防災意識。

這次消防燈籠繪畫比賽以台南市在地古蹟、廟宇防火圖案、消防人員救災救護、消防車或救護車等車輛裝備器材圖案為繪畫主題，燈籠作品收齊後將展示於祀典武廟、中正分隊或南門分隊，同時作品會經由評審團就國中組、國小組及幼兒園大班組進行評選，預計於2021年1月19日晚上6時30分於中正分隊，邀請台南市長黃偉哲親自點燈，並頒發各組前3名獎狀、消防寶寶及獎金。希望藉由燈籠繪畫替辛苦的消防人員加油打氣，也募集學生的創意成果，懸掛於消防隊外牆，讓市民朋友共同見證與欣賞，相信在燈籠的環繞點綴下，中正消防分隊及祀典武廟，在濃濃防火意識下，展現出政府與在地信仰充分結合，呈現溫馨感性的場面，消防局第七大隊與祀典武廟，熱情歡迎在地學校師生踴躍參與。

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