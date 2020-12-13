▲基隆消防局辦理防災士教育訓練，積極推廣深化民眾防災應變能力。（圖／基隆市消防局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年11月下旬開始迄今，基隆市已經連續下了半個月以上的降雨，各地也陸續出現零星坡地及落石災害，在12、13日連續兩天假日，於基隆市災害應變中心辦理今年度第二期防災士教育訓練，向民眾積極推廣防救災教育訓練。

消防局指出，本梯次主要訓練對象為仁愛區及七堵區里長、社區代表等，共計50人參與，希望透過防災士15小時的防災專業教育訓練，介紹常見風水災、地震、火災等常見災害的減少災害、災害應變觀念及技巧，以及AED、CPR操作、簡易三角巾包紮止血等基礎急救訓練，落實全民防災的自助與共助，協助家人及周遭朋友遠離災害環境減少受災可能。

▲基隆市消防局長陳龍輝到場勉勵學員，「防災士制度」所需要掌握的災害管理範疇十分廣泛多元。

消防局表示，本次訓練邀請警察大學防災研究所長盧鏡臣、銘傳大學設計學院院長洪啟東、海洋大學教授顧承宇老師等蒞臨授課，並請消防局救護教官從旁指導AED及CPR正確動作，如果周遭環境出現災害徵兆時，可以提早辨識進行避難撤離，家人或周圍朋友一旦發生心肌梗塞時，及時施予急救處置可以大幅增進事後復原效果。

基隆市消防局長陳龍輝到場勉勵學員，「防災士制度」所需要掌握的災害管理範疇十分廣泛多元，包含地震、海嘯、坡地，甚至火山等不同面向，期望通過防災士的培訓，讓防災觀念可以在社區推廣，營造安全安心的環境，讓基隆市成為高抗災的韌性城市。

▲學員分組介紹急救技巧。

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